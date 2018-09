Nicht gerade guten Stil bewies Otto Schlecht, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, bei den Einladungen zur jüngsten Konzertierten Aktion von Regierung und Verbänden. Schlecht hatte seinen Kollegen aus dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft, Professor Reimut Jochimsen, zunächst dazu eingeladen und ihn dann einen Tag vor dem Termin wieder ausgeladen. Begründet wurde die Ausladung nach Auskunft des Bildungsministeriums mit dem Hinweis, der Kreis der Konzertierten Aktion sei zu groß. Angesichts der Differenzen zwischen den Ministern Helmut Rohde und Hans Friderichs über die künftige Form der beruflichen Bildung fiel der Vorgang auf, zumal Jochimsens Anwesenheit ursprünglich den Sinn hatte, mit dabeizusein, wenn Josef Stingl, Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, die Lage auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere auch die Lehrlingssituation, erörtern würde.

Ein Posten, auf den mancher in Bonn reflektiert, wird nicht frei werden, wenn der jetzige Inhaber am kommenden Wochenende seinen 65. Geburtstag feiert. Der Pfälzer Hans Schäfer, Präsident des Bundesrechnungshofes und Bundesbeauftragter für die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen, wird von der Sonderregelung Gebrauch machen, nach der er wie Richter auch bis zum 68. Lebensjahr im Staatsdienst bleiben kann.

Hans-L. Dreißigacker, Mitglied des Landesvorstands der FDP in Rheinland-Pfalz und Vorsitzender des Fachausschusses Umweltschutz der FDP, fand in der Begründung des Mainzer FDP-Umweltschutz-Programms starke Worte an die Adresse von Bundeskanzler Schmidt. Im Zusammenhang mit Dreißigackers Forderungen nach mehr Geld für den Umweltschutz meinte er: „Dem sehr prominenten Koalitionspolitiker in Bonn, der aus unerfindlichen Gründen die wirtschaftliche Karre so im Dreck wähnt, daß er sie praktisch von vielem, was die sozial-liberale Koalition rechtfertigt, entlasten möchte, auch vom Umweltschutz, ihm sei ins Stammbuch geschrieben: Was für Hamburg die Deiche sind, das sind für die Menschen an Rhein, Ruhr und Main die Abgasfilter.“

Ohne die Freiwilligenarbeit von Ministerialrat Hans A. Fischer aus dem Wirtschaftsministerium, säße das Bonner Finanzministerium ganz schön auf dem Trockenen. Nachdem noch kurz vor den Feiertagen im letzten Jahr das neue Investitionsförderungsprogramm verabschiedet wurde, häuften sich bei den Finanzbehörden und den Handelskammern die Anrufe von Investitionsinteressenten, die wissen wollten, wie denn das Gesetz auszulegen sei. Mit den überaus dürftigen Informationen aus dem Finanzministerium konnte niemand etwas anfangen.

In dieser Situation konnte Fischer sein Kommentar-Papier präsentieren, das bisher die einzige wesentliche Informationsgrundlage für die Wirtschaft ist. Bemängelt wird in der Wirtschaft, daß bislang noch immer der sogenannte Einführungserlaß zu dem Gesetz fehlt, obwohl die Regierung es ursprünglich doch so eilig hatte.

Beim Deutschen Industrie- und Handelstag geht man immer noch davon aus, daß in den ersten Monaten nicht viel investiert wird. Der Grund ist: Die Investitionszulage wird erst im kommenden Jahr steuerlich wirksam. Deshalb werde die Wirtschaft den Zeitpunkt der Investition so nahe an die Zulagefälligkeit heranrücken, daß er ganz dicht an dem Termin liegt, bis zu dem die Investitionsförderungen gelten. Das aber ist der 30. Juni 1975. Wenn dieser Fall eintritt, ginge die ganze Förderungsmaßnahme daneben,

Wolf gang Hoffmann