Von Dietrich Strothmann

München, im Januar

Aus China hatte es noch so geklungen, als gäbe es zwischen Franz Josef Strauß und seinen Gastgebern nur minimale Unterschiede bei Betrachtung der Weltlage. Er selber verkündete stolz eine "Konkordanz der Meinungen", mit Mao selber, mit Tschou En-lai und den diversen Ministern, die ihn zu sich gebeten hatten. Seine Hofschreiber vermochten sich vor Freude kaum zu fassen: "Die chinesischen Führer und Strauß: Das Denken in geschichtlichen Kategorien verbände sie – wenn alles andere sie auch trennen würde – wie das Schicksal ihrer Völker", – "Strauß denkt als Politiker nicht im Tag, sondern über den Tag hinaus in einem großen geschichtlichen Atem; und die Chinesen tun das gleiche" (so Wolfgang Horlacher im Bayernkurier). Oder, noch gezielter an bestimmte Heimatadressen, Carl Gustav Ströhm in der Welt: "Der CSU-Vorsitzende scheint es sichtlich zu genießen, daß er in Peking auf Gesprächspartner gestoßen ist, nach denen er sogar in seiner eigenen Partei manchmal mit der Laterne suchen muß."

Strauß müssen solche schranzenhaften Jubeltöne über eine maoistisch-christlichsoziale Symbiose selber zu schrill in den Ohren geklungen haben. Aus China über Kanada nach München zurückgekehrt, präsentierte er sich nüchtern, fast bescheiden. Warum Mao ihn als ersten deutschen Politiker empfangen habe? Darüber habe er sich nur gefreut, nicht aber nachgedacht. Wie er, bei Wahrung höflicher Formeln, Umgang mit den Chinesen gepflogen habe? Nicht anders als bei Fraktionssitzungen in Bonn. Darin immerhin stimmte er auch in München noch mit seinen Gesprächspartnern überein: über Westeuropas Bedrohung durch Moskau, über die Hegemonialsucht der Großmächte, einschließlich Amerikas, über Pekings Interesse am Weltfrieden und sein Eintreten für die deutsche Wiedervereinigung.

Doch was ihn am meisten beeindruckt hatte, war nun nicht mehr das "historische Ereignis von superdimensionalen Ausmaßen" (Strauß vor Ort über seinen Empfang bei Mao). Der "Gesichtsausdruck" der Chinesen, ihre "zweckgerechte Kleidung", die vielen Fahrräder, die Arbeitsdisziplin, die Maschinen, Turbinen, Generatoren der Pekinger Industrieausstellung (zur Aufzählung benutzte er einen amtlichen Prospekt) – waren ihm vor allem aufgefallen; das habe seinen "Horizont" erweitert.

Der Mann, der ausgezogen war, nach der "naiven Phase" Bonner Ostpolitik eine "realistische Phase" aktiver China-Politik einzuleiten, kehrte als ein fast gewöhnlicher Bildungsreisender in die heimatlichen Gefilde zurück, mit einer zünftigen Mao-Schirmmütze als Mitbringsel für die Kinder nebenbei. Und mit einer kräftigen Portion Bescheidenheit.

Franz Josef Strauß, zum erstenmal in einem erzkommunistischen Land, war frappiert darüber, daß Pekings Politiker seine Schriften genau kannten und über seine Rolle in der Bonner Opposition genau informiert waren. Er war geschmeichelt, daß Maos neuer Stellvertreter Teng Hsiao-ping ihn mit den Worten begrüßte: Er und die Chinesen gehörten "nach der Meinung gewisser Leute zu den schlechtesten Menschen der Welt – leider gibt es in dieser Welt zu wenige dieser schlechtesten Menschen". Die "großen Vorsitzenden" Mao und Strauß als die großen Prügelknaben der Zeitgeschichte – ob ihm diese Vorstellung nachträglich noch behagt?

Von einem ließ sich der China-Entdecker auch bei seinem Reiserückblick vor der Presse in der Münchner Lazarettstraße nicht abbringen: daß der Kommunismus keineswegs ein Werk des Teufels sei. Und das ist erstaunlich genug, wo er sonst bei Wahlkämpfen und anderen Gelegenheiten immerfort zum Halali auf die "roten Ratten" bläst. Nicht genug damit, daß Strauß in China chinesische Sprachregeln unbesehen übernahm – so nannte er Maos Machtübernahme im Jahre 1949 eine "Befreiung". Auch fern von China pries er die Errungenschaften der kommunistischen Revolution im Reich der Mitte: Nach Jahrhunderten der Ausbeutung und Knechtschaft, nach Jahrzehnten der Unterdrückung und Erniedrigung hätte sie den Chinesen die Einheit gebracht, für ausreichende Ernährung und ein gesundes Selbstvertrauen gesorgt. Der Kommunismus als ein Segen – aus dem Munde von Franz Josef Strauß ist das eine erstaunliche Änderung. Es wird abzuwarten sein, ob er im Wahlkampf dabei bleibt.