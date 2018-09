Von Sybille Herrmann

Es begann vor gut einem Vierteljahrhundert. Erstmals in der Geschichte des alpinen Wintersports wurde die Idee verwirklicht, nicht ein Dorf zu suchen, um dort Liftanlagen zu errichten, sondern ein ideales Skigelände, um darauf ein Dorf zu bauen. Dieses ideale Gelände hatten Kundschafter des englischen Skipioniers Arnold Lunn bereits Mitte der zwanziger Jahre in den drei Tälern der Gemeinden St. Bon, Les Allues und Belleville entdeckt. Die Höhenlage ab 1800 Meter über dem Meer und die nach Norden geneigten Hänge sprachen für gute Schneeverhältnisse bis ins Frühjahr hinein. Der Zweite Weltkrieg machte zunächst einen Strich durch die Pläne. Nach dem Krieg ging man mit neuem Elan, staatlichen Mitteln und Skiexperten wie Weltmeister Emile Allais, die Sache von neuem an.

Auf dem Reißbrett der Architekten und Pistenspezialisten entstand auf den bis dato freien Almweiden oberhalb von Courchevel 1550 das erste künstliche Dorf. Erst wurden Lifte und Abfahrten eingezeichnet, danach der Ort konstruiert. Im Dezember 1947 feierte man die Eröffnung der ersten Skistation aus der Retorte: Courchevel 1850 – mit zwei Hotels, zwei Skiliften, zwei Skilehrern und 20 Gästen.

Heute hat der Skifahrer nicht nur die Auswahl unter vier Courchevels, nach der Höhenlage schlicht „1300“, „1550“, „1650“ und „1850“ getauft. Er kann sich aus dem Superangebot der Skistation bedienen: 51 Lifte, mit einer Beförderungskapazität von 35 000 Skiläufern pro Stunde, 120 Kilometer Piste, 200 Skilehrer, 54 Pistenpfleger und 18 Maschinen und 21 000 Betten, die meisten davon in nüchternen Apartment-Häusern – wenig gemütlich nach alpenländischer Tradition, aber funktionell: Schlafstatt, Küche, Restaurant, Friseur, Boutique – alles in einem Haus. Das war die Idee der Konstrukteure.

Im Zentrum der Station liegt der „Zentralbahnhof“, von hier aus starten drei Gondelbahnen, hier findet man aber auch Verkehrsbüro, Skischule, Postamt und Banken. Davor der „Bahnhofsplatz“, auf dem alle Talabfahrten kreuzungsfrei münden. „La Croisette“, wie der Bahnhof genannt wird, ist Mittelpunkt der Schneecity: Hier versammeln sich die Skischüler, hier trifft man sich zum „Pastis“ im Terrassencafé, im geheizten Schwimmbecken oder auf dem Eisplatz. Für Langläufer ist mit zwei Loipen, (je 8 km) gesorgt, Wanderer finden 30 Kilometer Spazierwege.

Viele Urlauber kommen nach Courchevel der Snowbiety wegen, für die das Skidorf immer noch „in“ ist – nicht zuletzt weil es einen Flughafen und eine direkte Verbindung mit Paris gibt. Wenn es der Terminkalender und der Zufall wollen, kann man in Courchevel Brigitte Bardot über den Weg laufen (sie pflegt allerdings in Méribel zu wohnen) oder Giscard d’Estaing, Pierre Trudeau oder Margaretha II. von Dänemark erblicken.

Der Hauch von Snobappeal kommt allerdings nicht ganz billig.