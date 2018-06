In den Annalen der Popmusik steht dieser Werbefeldzug, der am 4. Februar in Paris endete, beispiellos da. Nicht einmal Elvis Presleys Manager, der für seine Zirkuskunststücke, Taschenspielertricks und harten Geschäftsmethoden bekannte „Colonel“ Tom Parker, hat sich jemals eine so spektakuläre Idee einfallen lassen: Mit einem Produktionsaufwand von 250 000 Dollar hatten die Manager der Firma Warner/Reprise Records Mitte Januar eine Promotionkampagne gestartet, mit der sie sechs ihrer neuen Gruppen erstmals einem breiteren europäischen Publikum vorstellten.