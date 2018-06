An Hilfsbereitschaft fehlte es nicht: Nach der Trauerfeier für den Festivalleiter Will Wehling forderte Walther Schmieding die anwesenden Journalisten auf, sich für den Fortbestand der Westdeutschen Kurzfilmtage einzusetzen, und der Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann bot der Stadt Oberhausen an, in diesem Jahr das Festival kommissarisch zu leiten.