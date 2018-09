Schöne Fassaden, jahrzehntelang gar nicht mehr wahrgenommen, plötzlich jedoch wieder entdeckt und aus lauter Entzücken angemalt: es scheint keine treffenderen Beispiele zu geben, die den Begriff der Denkmalpflege dermaßen (ein)leuchtend darzustellen vermöchten. Wenn das nur so einfach wäre! Gerade zum Bemalen von Fassaden, deren Plastizität in vielen Fällen ja eigentlich ohne Farbe wirkte sollte, haben die Sachverständigen ein eher distanziertes Verhältnis. In einer prächtigen Monographie haben vier Autoren dieses Thema einigermaßen gründlich durchgeknetet, es Städtebaulich, sozialhistorisch, kunsthistorisch abgehandelt und dabei erstaunlich viel Platz gelassen für Photographien: „Münchner Fassaden“ von Heinrich Habel, Klaus Merten, Michael Petzert und Siegfried von Quast (Prestel-Verlag, München, 1974; 332 S., 387 teils farbige Abb., 78,– DM). Das Bild auf dieser Seite jedoch, eine Jugendstil-Fassade in der Münchner Ainmillerstraße, stammt aus einem billigeren, handlicheren Buch, das zum richtigen Zeitpunkt erschienen ist: „Denkmalpflege in der Bundesrepublik Deutschland“, herausgegeben von Regine Delling (Heinz Moos Verlag, München, 1974; 126 S., 200 meist farbige Abb., 20,–DM). Der korrekte Titel verhüllt ein bißchen, daß es sich um ein überraschend kurzweiliges, kurz und konzentriert informierendes, mit journalistischer Prägnanz gemachtes Lesebuch handelt. Die vierundzwanzig Autoren erzählen an 34 gescheit ausgesuchten Beispielen, was Denkmalschutz ist: Rekonstruktion eines Hauses, Wiederaufbau eines historischen Straßenzuges, Umdeutung eines Triumphbogens, Sicherung eines Bauwerks gegen Überschallflüge, Modernisierung eines Stadtgebietes, Kopierung, Ensembleschutz, Erhaltung durch neue Nutzung, Stadtbildpflege, Altstadtsanierung, Garten-Renovierung, Bronze-, – Holz-, Stein-Restaurierung. Und das alles wird nicht herunterdoziert, sondern mit kritischem Vergnügen dargestellt und vielfältig illustriert. Manfred Sack