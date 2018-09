Solidarität der Demokraten – diese Parole war nach der Entführung des Berliner CDU-Politikers Peter Lorenz ausgegeben worden. Die Solidarität hielt nicht lange vor. In Bild am Sonntag (ein Koalitionspolitiker: „Da floß das Blut raus“) fragte Franz Josef Strauß am Wahltag: „Haben die heute Verantwortung tragenden Politiker den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt?“ In der Fernsehdiskussion über das Berliner Wahlergebnis gerieten Brandt und Kohl aneinander: „Heuchelei“ zürnte der eine, „Verniedlichung der Gewalt“ empörte sich der andere.

Im Kanzlerbungalow, wo sich spät abends am Sonntag die „Autoritäten des Staates“ zum drittenmal in zwei Tagen getroffen hatten, um endgültig darüber zu entscheiden, wie man sich den Erpressern gegenüber verhalten sollte, wurde die Diskussion, wie Teilnehmer berichteten, mitunter „schrecklich“. Strauß polterte in bayerisch getöntem Englisch über die permissive society, die auf das Konto dieser Koalition gehe. Und Kohl mochte da nicht zurückstehen: Die Regierung habe das politische Klima zu verantworten, in dem solche Gewalttaten gediehen. Brandt wehrte sich „mit mühsam gebändigtem Grimm“ gegen den Vorwurf, die Sozialdemokraten hätten die Sicherheit vernachlässigt, und auch der Kanzler wurde heftig.

Es war ein Wochenende der Krisenstäbe. Es gab einen in Berlin, einen im Innenministerium, einen im Kanzleramt und einen sogenannten großen Krisenstab im Kanzlerbungalow, dazu Sondersitzungen des Kabinetts, der Länderinnenminister und der Justizminister.

Im Kabinett, das am Sonntag abend um 21 Uhr zusammengerufen wurde, gab es nach einer Darstellung drei Gruppen. Minister Bahr plädierte für Härte, eine kleine Gruppe (Matthöfer, Gscheidle) meinte, jetzt habe man sich schon so weit mit den Entführern eingelassen, daß man nicht zurückkönne. Der Kanzler und die -Mehrheit des Kabinetts hatten, die Folgewirkungen im Auge, große Bedenken, den Erpressern nachzugeben, aber waren der Meinung, ohne Zustimmung der Opposition sei ein harter Kurs unmöglich. Für die Berliner Vertreter, Schütz und Amrehn, hatte von Anfang an die Rettung von Lorenz eindeutig Vorrang. ...

Die Version, das Kabinett sei mehrheitlich für eine harte Haltung gewesen, gilt in der CDU als unglaubwürdig: „Die haben den starken Mann gemacht“, so ein Vertreter der CDU, „um sich dann angeblich von den Sorgen und Argumenten der Opposition überzeugen zu lassen.“

Das Innenministerium. jedenfalls hat sich, gedrängt durch die Ereignisse und überzeugt von Experten, daß tatsächlich eine Chance zur Rettung von Lorenz bestand, wenn man auf die Forderungen der Entführer einginge, von vornherein auf die dafür notwendigen Operationen vorbereitet. Und am Ende gab es im großen Krisenstab, an dem Vertreter aller Parteien beteiligt waren, keinen Widerspruch gegen die Entscheidung, daß die Forderungen der Erpresser erfüllt werden mußten. Sehr deutlich war das Bemühen der Regierung, die Opposition in die Verantwortung mit einzubeziehen. Nicht zufällig heißt es in der Erklärung der Bundesregierung nach der Nachtsitzung des großen Krisenstabes, daß die Entscheidung „grundsätzlich auch von den im Haus des Bundeskanzlers versammelten Politikern aller im Bundestag vertretenen Parteien gebilligt worden war“. Aber schon jetzt geht man im Regierungslager davon aus. daß die große Auseinandersetzung um die innere Sicherheit unvermeidlich ist.

Ein Alptraum war dabei den Koalitionspolitikern die Vorstellung, daß die Rettung von Lorenz fehlschlägt oder neue Entführungen folgen. Die Opposition jedenfalls bereitet sich darauf vor, in der Bundestagsdebatte über die innere Sicherheit, die nächste Woche stattfindet, Generalabrechnung mit der Regierung zu halten. Und während noch völlig ungewiß war, ob Peter Lorenz lebend zu seiner Familie zurückkehrt, kündigte der Düsseldorfer Oppositionsführer Köppler an. er hoffe, daß sich sein Berliner Parteifreund nach der Befreiung am Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen beteiligen werde. Rolf Zundel