Henry Kissinger hat eine Wiederaufnahme der Beziehungen Washington-Havanna in Aussicht gestellt. Auch Fidel Castro ist versöhnlich gestimmt,

Die Regierung in Washington hat endlich den Mut gefunden, die längst zum Anachronismus gewordene Ächtung Kubas zu beenden. Drei Jahre, nachdem Richard Nixon 1972 beim Moskauer Gipfeltreffen seine Unterschrift unter die Grundsatzerklärung zur friedlichen Koexistenz gesetzt hatte, soll dieses Prinzip nun – auch für die westliche Hemisphäre Gültigkeit bekommen.

Kuba hat nun seit Jahren schon keine Sprungbrettfunktion mehr im militärstrategischen und ideologischen Kalkül der Sowjetunion. Es hat längst aufgehört, eine tatsächliche oder vermeintliche Gefahr für die USA und den von den USA unterstützten Status quo in Lateinamerika zu sein.

Dennoch haben noch immer nicht alle Amerikaner ihr Kuba-Trauma überwunden. Die Errichtung eines sozialistischen Staates direkt vor ihrer Küste hatte das historische Selbstverständnis der Amerikaner über ihren Hegemonieanspruch in der westlichen Hemisphäre zu stark erschüttert, als daß sie bereit und fähig gewesen wären, sich innerhalb weniger Jahre damit abzufinden. Man hielt an dem Wirtschaftsembargo gegen Kuba, daß 1964 der Organisation amerikanischer Staaten (OAS) aufoktroyiert worden war, auch dann noch fest, als es politisch nicht mehr zu rechtfertigen war und immer wirkungsloser wurde.

Mit der Amtsübernahme Gerald Fords bot sich eine Gelegenheit zum Kurswechsel. Bei der nächsten OAS-Tagung, vermutlich im Mai, wird der Embargobeschluß des Jahres 1964 widerrufen werden, zumal Außenminister Kissinger dafür Anfang März grünes Licht gegeben hat. Es ist unwahrscheinlich, daß dem Ende des Embargos noch in diesem Jahr die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Washington und Havanna folgt. Kissinger hat dies zwar in seiner Rede in Houston in Aussicht gestellt, aber mit Vorbehalten verknüpft.

So sagte Kissinger, die Wiederaufnahme der Beziehungen werde Washington vom außenpolitischen Wohlverhalten Kubas abhängig machen, „vor allem von seinen militärischen Beziehungen mit Staaten außerhalb der Hemisphäre“. Diese Anspielung auf die Sowjetunion war ein eindeutig innenpolitisches Manöver Kiseindeutig das darauf abzielte, Exilkubaner und andere eingeschworene Castro-Feinde zu beschwichtigen.

Geben nunmehr die USA mit der endgültigen Hinnahme eines sozialistischen Kuba als legitimes Mitglied der interamerikanischen Staatenwelt ihrer auf der Monroe-Doktrin fußenden lateinamerikanischen Variante der Dominotheorie den Abschied? Nicht überall ist man davon überzeugt, daß die USA jetzt bereit sind, den Staaten Südamerikas das ungeschmälerte Recht auf eine Gesellschaftsordnung ihrer eigenen Wahl zuzustehen. Noch zu frisch ist die Erinnerung an den Sturz des marxistischen Präsidenten Chiles, Allende, den der amerikanische Geheimdienst CIA mit höchster Billigung in Washington vorbereiten half. Zugleich ist das Mißtrauen gegenüber den USA in Lateinamerika nach wie vor zu groß, als daß aus dem neuen Dialog, den Kissinger vor einem Jahr anbot, sehr schnell ein Neubeginn werden könnte.