Ausländische Autohersteller eroberten sich ein Drittel des deutschen Marktes

Was sonst nur möglich war, wenn die deutsche Autoindustrie ihren Sommerurlaub machte, geschah nun im Arbeitsmonat Januar: Die ausländischen Autohersteller eroberten fast ein Drittel des deutschen Marktes – fünf Prozent mehr, als ihnen im mehrjährigen Durchschnitt gemeinhin zustand;

So mischte sich in die ohnehin zaghafte Freude deutscher Automobil-Bauer über die wiedererwachte Kauflust der einheimischen Kundschaft Trauer. Wieder einmal hatte sich – trotz zugkräftiger neuer Modelle Wolfsburger oder Kölner Provenienz – ein alter Erfahrungssatz bestätigt: In kritischen Zeiten erinnern sich deutsche Auto-Käufer an preiswerte Angebote aus den Nachbarländern.

Die französischen Autohersteller – vor allem Citroën und Renault – verbesserten ihren Marktanteil im Januar 1975 im Vergleich zum ersten Monat des Vorjahres um zwei Punkte auf 18,4 Prozent.

Die Italiener – in erster Linie Fiat und Alfa Romeo – verbuchten den gleichen Zugewinn und sicherten sich 8,7 Prozent des größten europäischen Automarktes.

Die Japaner (jetzt 1,6 Prozent) und die Schweden (0,9 Prozent) machten beim Marktanteil je einen halben Punkt gut.

Die Staatshandelsländer verdoppelten mit Hilfe des Lada, einer sowjetischen Variante des nicht mehr gebauten guten alten Fiat 124, sogar ihr Stückchen vom Kuchen und kamen auf einen Anteil von einem halben Prozent.

Auf der Suche nach Gründen für ihr überdurchschnittliches Abschneiden tun sich die so angenehm Betroffenen freilich schwer. Viel mehr als die Hinweise auf „unser besonderes wirtschaftliches Image“ (Renault-Sprecher Kommen) oder „relativ günstige Inklusiv-Preise“ (Citroëns Barbara Stratmann) fällt ihnen nicht ein.

Allein Nissan-Datsun-Verkaufsleiter Karl-Heinz Will hat für die japanischen Erfolge auch des Konkurrenten Toyota ein einleuchtendes Argument: „Wir sind stark in der Händler-Akquisition“; und neue Händler bringen immer, jedenfalls zu Anfang, neue Kunden.

Ein Umstand, der in früheren Zeiten Importe häufig begünstigte, spielte diesmal nicht die entscheidende Rolle: daß nämlich Kleinwagen nur vom Ausland angeboten wurden.