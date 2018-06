Es darf, wie so häufig im verwirrenden Spiel um Krieg und Frieden in Nahost, nicht alles gleich zum Nennwert genommen werden: Daß die Fatah-Freischärler Arafats mit ihrem leisten Terroranschlag auf ein Hotel am Strand von Tel Aviv Kissingers Vermittlungsmission ernsthaft stören, sogar verhindern könnten; oder daß Syriens Staatschef Assad mit seinem Bündnisangebot an die Palästinensische Befreiungsorganisation und seiner Warnung vor ägyptischen Alleingängen jede neue Vorfriedensregelung an der Sinai-Front blockieren könnte.