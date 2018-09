Seerechtskonferenz in Genf

Die Konferenz kann scheitern. Die Balkanisierung der Ozeane wäre dafür der Preis, ein hoher Preis für alle Betroffenen. Die Krise und die Konflikte zwischen den beteiligten Staaten könnten aber auch einen Durchbruch erzwingen, einen ersten Kompromiß herbeiführen, um die ernsten Folgen eines Verhandlungsabbruches zu verhindern: Die internationale, Seerechtskonferenz, die jetzt in Genf neu beginnt, um ein Stückchen Weltinnenpolitik zu realisieren, steht unter Zugzwang, um den politischen Eklat zu vermeiden. In Caracas war im vergangenen Jahr Altes beendet, doch Neues kaum begonnen worden. Finanzielle Interessen errichteten dort Verbotsschilder, wo moralische Einsichten Durchbrüche eines neuen internationalen Rechts hatten erwarten lassen. Nicht einmal ein „Manifest der Entwicklungsländer“ kam zustande.

Einer Neuordnung des geltenden Seerechts steht vor allem die Struktur alter, überkommener Weltwirtschaftsverhältnisse entgegen. Nach der Teilung der Kontinente geht es jetzt um die der Ozeane – und um die Grundstoffe, die darunter sitzen. Wie lassen sie sich zusammenbringen, die Interessen der wenigen, die viel haben, und der vielen, denen auch unter Wasser nur wenig bleibt?

Der Fischfang ist dafür ein erstes Beispiel: Was zumeist vor lateinamerikanischen und afrikanischen Küsten durch modernste Fischereigeschwader, ausgerüstet mit Radarsuchgeräten und Hubschraubern, an wilder Ernte eingesammelt, wie mit Staubsaugern eingesogen wird, geht nur zu einem geringen Teil an die Küstenländer. 60 Prozent des Weltfischfangs geht in die nördlichen Industriestaaten mit nur einem Drittel der Weltbevölkerung; 45 Prozent allein nach Japan. Was dann noch bleibt, teilen sich zwei Drittel der Weltbevölkerung, deren Staaten man „Entwicklungsländer“ nennt.

Aber auch die fischreichsten Gewässer sind nicht unerschöpflich. Ein fortgesetzter „Raubbau“ dieser lebenswichtigen Ernährungsgrundlage würde die ohnehin schon katastrophale Lebensmittelversorgung der Hungernden in den Entwicklungsländern weiter gefährden. Was von der „Gruppe der 77“ (mittlerweile sind es 106 Staaten geworden) bereits in Caracas gefordert wurde und auch jetzt in Genf auf der Tagesordnung steht, ist Teilhabe, sind Nutzungsrechte über biologische und mineralische Meeres- und Bodenschätze; statt bisher angebotener humanitärer Hilfe und Modellen für Bevölkerungsplanung, also eine Revolution in der Reform der Struktur des Weltwirtschaftssystems.

Die internationale Seerechtskonferenz in Caracas verdeutlichte ebenso wie die gleichzeitige Weltbevölkerungskonferenz in Bukarest diese Strategie der Entwicklungsländer zur Neuordnung der Weltwirtschaft. Doch geschenkt wird auch hier nichts. Bis die ersten Zugeständnisse der Industriestaaten vielleicht jetzt schon in Genf oder erst 1976 – wieder in Caracas – in einer neuen internationalen Konvention kodifiziert werden können, wird noch mancher Konflikt zu überstehen sein.

Zugeständnisse, besser: erzwungene Vorleistungen, die in Caracas gemacht wurden, betreffen vor allem zwei Zonen: