Die Brauer verwahrten die Beweise im Schreibtisch

Die „Brauereivereinigung Westfalen-West e. V./Brauereivereinigung im niederrheinischen Industriebezirk e. V.“, kurz Brauereiverband Bochum/Essen genannt, wird um ein Mitglied ärmer. Weil sie nie wieder in den Geruch verbotener Preisabsprachen kommen will, tritt die Privatbrauerei Jacob Stauder aus dem Verband aus.

Anlaß dafür ist eine Geldbuße in Höhe von 193 000 Mark, die das Bundeskartellamt dem Essener Sudhaus auferlegte. Die Wettbewerbshüter sind nämlich davon überzeugt, daß Stauder und sieben andere Brauereien im Raum Bochum/Essen versucht haben, im Frühjahr 1971 mit Hilfe verbotener Preisabsprachen den Bierpreis zu erhöhen.

So traf der Bannstrahl aus Berlin die Stauders nicht allein. Insgesamt 1,073 Millionen Mark Bußgeld sollen die acht Brauereien und Zehn Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder persönlich haftenden Gesellschafter zahlen. An der Spitze steht dabei die Essener Stern-Brauerei mit 334000 Mark, am Schluß die Brauerei Schwelm mit 26 000 Mark.

Obwohl sich die Brauer keiner Schuld bewußt sind, wollen sie zahlen. Die Privatbrauerei Stauder etwa argumentiert, daß ihr wettbewerbsbeschränkende Abreden nur deshalb unterstellt worden seien, weil ihre Vertreter an Besprechungen des Brauereiverbandes teilgenommen hätten. Sie habe das gegenüber der ursprünglichen Androhung des Kartellamts halbierte Bußgeld entgegen dem Rat des Firmenanwalts nur auf sich genommen, weil sie im Interesse vor allem der kleinen Brauereien das Verfahren schnell beendet sehen wollte. Voraussetzung sei im übrigen gewesen, daß sich Berlin dem Standpunkt von Stauder nicht völlig verschlossen und das Verfahren gegen die drei geschäftsführenden Gesellschafter eingestellt habe.

Auch der größte der acht Kartellsünder, die von der englischen Watney-Mann-Gruppe beherrschte Stern-Brauerei, will von verbotenen Absprachen nichts wissen. Dabei hat gerade diese Brauerei einschlägige Erfahrungen. Denn als das Kartellamt vor Jahresfrist in einem anderen Preisabsprache-Verfahren sieben Dortmunder Großbrauern mit Geldbußen von rund sieben Millionen Mark in die Kassen faßte, war auch die Stern-Tochter Dortmunder Stifts-Brauerei AG dabei. Mehr noch – das erste belastende Material wurde im Schreibtisch des Essener Stern-Chefs Dr. Wilhelm Funke-Hübner gefunden.

Damals argwöhnten die Dortmunder, die Konkurrenz aus Essen habe ihnen mit Hilfe des Kartellamts übel mitgespielt. Heute reiben sie sich die Hände, weil sie meinen, der Bumerang sei an seinen Ausgangspunkt zurückgekehrt. Wenn der Argwohn der Dortmunder stimmt, dann war es für die Stern-Brauerei ein teures Vergnügen. Zwar kam die Stern-Gruppe im Dortmunder Verfahren im vergangenen Jahr mit 275 000 Mark am billigsten davon, zusammen mit der neuen Buße ist sie nun jedoch um mehr als 600 000 Mark ärmer.