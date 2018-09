Von Peter W. Jansen

Daß er auch Romane schreiben würde, war nicht vorauszusehen, aber unvermeidlich. Die Wendung ins Epische ist in seiner biographischen Entwicklung ebenso einbeschlossen wie in seiner künstlerischen Entwicklung konsequent. So wie er vom ersten Lied an und bis in die neuesten hinein, bei allen Wandlungen im Einzelnen, seine Biographie gesungen hat, so sind auch beide Romane angelegt, der Roman einer Kriegs- und Widerstandsjugend „Zündschnüre“ von 1973 und jetzt –

Franz Josef Degenhardt: „Brandstellen“, Roman; AutorenEdition,, München, 1975; 320 Seiten, 25,– DM.

Doch während man Fälle kennt – und das muß bald gesagt sein, um Mißverständnissen vorzubeugen –, in denen das sprachliche Material über den engen existentiellen Kontakt allmählich Einfluß genommen hat auf die Biographie und sie verändern konnte, wird man bei Degenhardt dergleichen nicht finden. Er ist von grundsätzlich anderer Statur, fast wäre man versucht zu sagen: ein Naiver, den Sprache, Syntax, Zwangsläufigkeiten ästhetischer Strukturen nicht umwerfen können, weil er sich ihnen nicht anheimgibt und sie, extrem gesprochen, zur Selbstverwirklichung nicht einmal dringend braucht. Degenhardt, der Autor, bedient sich. Das sprachliche Material ist für ihn zunächst Transportmittel und dann erst Ausdruck.

Daraus folgt, daß man an Degenhardt vorbeiliest, wenn man ihm mit anderen Kategorien als den seinen kommt. Text ist für ihn politischer Text, nicht vorzugsweise literarisch. Das läßt ihn kategorial politische Lieder singen und kategorial politische Romane schreiben. Was daran in herkömmlichem Sinne literarisch ist, ist eine façon de parier. Und das muß kein Widerspruch sein zu der Feststellung Heinrich Vormwegs: „Degenhardt hat nicht von Sprache und Sprechen her, auch nicht von den Elementen der Musik her angesetzt, sondern bei Bildern.“ Der Satz findet sich in –

„Väterchen Franz – Franz Josef Degenhardt und seine politischen Lieder“, herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold; rororo 1797, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek, 1975; 186 S., 5,80 DM

und steht in dem einzigen Beitrag („Degenhardt dichtend“), der sich analysierend – und nicht nur behauptend – auf Degenhardts Texte einläßt, wie ähnlich auf die Musik Hans-Klaus Jungheinrich („Protest-Noten – Über die mehr und mehr kaputten Lieder des Franz Josef Degenhardt“). Über Degenhardts politische Entwicklung, in deren Mittelpunkt der Ausschluß aus der SPD steht, zum parteilosen Parteigänger eines überparteilichen Bündnisses aller Linken, gibt vor allem ein Gespräch mit H. L. Arnold Auskunft – wenn der Standpunkt so noch gilt, denn das Gespräch wurde im September 1973 geführt; das ist das einzige Mal, wo von Degenhardts Romanproduktion die Rede ist; eine Bibliographie, und Discographie (von Thomas B. Schumann) nennt keine frischeren Daten als Mitte 1971. So können Monographien also auch gemacht werden; oder mit ihren Teilen jahrelang auf Eis liegen.