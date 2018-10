Inhalt Seite 1 — Zwischen Kampf und Krampf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Treibt die Pfaffen ab“ – „Kinderzimmer, Heim und Herd sind kein ganzes Leben wert“ – „Kinder ja oder nein entscheiden Frauen allein“ – „Zum Henker mit 218“ – „Frauen, werft ab eure Ketten, Schluß mit dem Zwang in den Betten“. Diese und ähnliche Parolen hörte man in den letzten Wochen bei Demonstrationen Tausender meist jüngerer Frauen in allen größeren Städten der Bundesrepublik. Noch vor wenigen Jahren wäre das nicht denkbar gewesen. Warum? Die neue Frauenbewegung, die sich die feministische nennt, ist – zumindest bei uns – eine sehr junge Bewegung. Es ist üblich, sie zu belächeln, sie mit eher mitleidiger Herablassung zur Kenntnis zu nehmen: arme Irre.

Linke, Radikale, Lesbierinnen oder schlichte Spinner – zu diesen gängigen Vorurteilen gegen Feministen geben diese selbst sicherlich Anlaß, doch trifft keine dieser Bezeichnungen auf alle gleichermaßen zu, keine ist typisch, keine ist – so pauschal gebraucht – richtig. Was also sind Feministen, was wollen sie, und was tun sie?

Die größte feministische Gruppe der Bundesrepublik besteht in München: das Frauenforum e. V., gegründet, geleitet, „gemacht“ von Hannelore Mabry. Das Frauenforum München hat eine Satzung, einen Vorstand (erste Vorsitzende Hannelore Mabry) und eine Zeitung, die bereits im 4. Jahrgang erscheint: Frauenforum – Stimme der Feministen, Herausgeber und Redaktion: Hannelore Mabry.

Der Verein Frauenforum hat derzeit etwa 300 Mitglieder, darunter auch einige Männer. In der Satzung steht: „Der Verein will den Frauen helfen, ohne Bevormundung durch männliche Ideologien, Dogmen, Institutionen und Organisationen ihre eigene Identität in freier demokratischer Selbstbestimmung zu finden“ (§ 2). Lieblingsidee, Hobby, Traum, Ziel von Hannelore Mabry ist die Gründung einer Frauenpartei, die, konkurrierend mit anderen politischen Parteien, die Interessen der Frauen in diesem Staat wahrzunehmen hätte. Hannelore Mabry sieht im Frauenforum die Vorstufe zu einer solchen Partei, deren erste 1. Vorsitzende sie vermutlich selbst sein würde.

Hannelore Mabry unterscheidet sich von anderen Feministen zunächst durch ihre ausgesprochene Vorliebe für Organisation. Sie will mit der Frauenbewegung Politik machen, und sie ist der Meinung, daß eine wirklich mächtige Frauenbewegung ohne straffe Organisation niemals politischen Einfluß erlangen könnte. Marxisten betrachten sie mit Skepsis – auch dies ein Unterschied zu anderen feministischen Gruppen. Zwar ist sie selbst in ihrer Theorie und deren Anwendung vom Marxismus geprägt, aber sie hält „die Beifügung ‚marxistisch‘ für ein Rudiment – eine letzte patriarchalische Hülle“. Ihr Kampfgegner heißt nicht Kapitalismus, sondern Patriarchat. Der Kern ihrer Argumentation: „Nicht daß wir Frauen die Kinder kriegen, ist die Tragödie, sondern daß diese Gesetzmäßigkeit der Natur archaisch vom körperlich Unabhängigeren – dem Mann – ausgebeutet wird.“

Ihre Vorstellung von einer neuen Gesellschaft: „Aufhebung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Haus und außerhalb des Hauses.“ Oder anders, praxisbezogener gesagt: Hausarbeit für Mann und Frau, Berufstätigkeit für Mann und Frau; dies aber für beide gleichermaßen und nicht, wie in sozialistischen und kapitalistischen Ländern derzeit praktiziert: Beruf plus Karriere für den Mann, Beruf plus Haushalt für die Frau. In dieser Vorstellung – je nach Veranlagung mag man sie eine Utopie oder eine Vision nennen – dürfte wohl der gemeinsame Nenner für alle, die sich Feministen nennen, zu finden sein.

Umstritten ist allerdings der Weg, der dorthin führt. Für sozialistische feministische Gruppen schließt er anders als für Hannelore Mabry eine sozialistische Revolution ein. Zwar halten auch sie reine Frauengruppen heute für sinnvoll (schließlich bilden sie selbst ja eine), doch ist ihre Bindung an die sozialistische Linke relativ eng. In einem Selbstverständnispapier der Gruppe SoFA (Sozialistisch-feministische Aktion, Köln) heißt es: „Die Situation der Frau in der BRD ist gekennzeichnet durch doppelte Unterdrückung: Unterdrückung durch das Kapital, die sich auf alle Lohnabhängigen erstreckt“, und „Unterdrückung durch das Patriarchat, das die Frau dem Mann unterwirft.“