Von Joachim Nawrocki

Am i. März dieses Jahres senkte die Chemisch-pharmazeutische Fabrik E. Merck in Darmstadt die Preise für ihre Vitamin-B-12-Präparate um 18 bis 22 Prozent. Das war die erste Preisveränderung seit 1971 – damals wurden einige B-12-Preise um zehn Prozent erhöht – und die zweite seit 1968. So stabil können Arzneimittelpreise sein: Trotz der jüngsten Verbilligung sind die Merck-B-12-Vitamine, die vor allem gegen Rückenmarksleiden und Anämie helfen, die mit Abstand teuersten unter allen vergleichbaren Präparaten.

Mit der Preissenkung vom 1. März hat das Merck-Management ernsthaft geglaubt, es könne das Berliner Kammergericht bei seiner Entscheidung über die Preispolitik des Darmstädter Pharmakonzerns günstig beeinflussen. Aber das Berliner Gericht hatte nicht darüber zu entscheiden, ob die Vitamin-B-12-Präparate von Merck um 20 Prozent zu teuer sind, sondern ob sie um 60 bis 70 Prozent überteuert waren. Denn um diese enormen Sätze sollte Merck nach einer Aufforderung des Bundeskartellamtes vom April vergangenen Jahres seine Preise senken.

Das Amt in Berlin war der Ansicht, Merck habe bei seinem Vitamin B 12 eine marktbeherrschende Stellung und nutze diese mißbräuchlich dazu aus, überhöhte Preise zu fordern. Weder die erheblich niedrigeren Preise der Konkurrenz noch die langsam bröckelnden, wenngleich immer noch hohen Marktanteile hatten nämlich Merck dazu veranlaßt, seine Preise auf das Niveau zu senken, auf dem andere Hersteller gleichwertige Erzeugnisse ganz offensichtlich kostendeckend liefern konnten. Das, so das Kartellamt, sprach für die Marktmacht Mercks.

Die Berliner Kammerrichter haben sich von der jüngsten Preiskonzession der Darmstädter Firma indes nicht beeindruckten lassen; die Preissenkung vom 1. März war ihnen nicht kräftig genug. Angerufen, die brisante Entscheidung des Kartellamtes zu überprüfen, gaben sie den Kartellwächtern Ende vergangener Woche überwiegend recht: Merck muß die bereits freiwillig ermäßigten Preise um bis zu 43 Prozent weiter senken und außerdem drei Viertel der Prozeßkosten übernehmen.

Dieser Beschluß macht einmal mehr deutlich, wie sehr die Rechtsprechung des Kammergerichts von der Zusammensetzung des zuständigen Senats abhängig ist. Es ist kaum denkbar, daß der Kartellsenat des Gerichts, der in den letzten Jahren die meisten Kartellfälle mit dem Vorsitzenden Gerhard Hintze und den Beisitzern Rosemarie Werner und Rudolf von Zukowski entschied, in dieser Zusammensetzung die Beschwerde der Firma Merck derart abgeschmettert hätte: Denn die Entscheidungspraxis dieses Kartellsenats abhängig ist. Es ist kaum denkbar, daß der vom Konzept eines funktionierenden Wettbewerbs geprägt.

Die Entscheidung im Fall Merck fiel nun unter dem Vorsitz von Frau Werner, und Beisitzer war außer von Zukowski der junge Professor Franz Jürgen Säcker, Volljurist und promovierter Betriebswirt. Säcker ist der erste ausgebildete Wirtschaftler, der in einem Kartellsenat des Kammergerichts sitzt.