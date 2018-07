Selbst in der Krise versteht, sich das Attraktionstheater von Rainer Werner Fassbinder noch auf Späße. Kaum hatte sich die neue Truppe 1974 im Frankfurter Theater am Turm etabliert, da war über ihre Arbeitsweise in einem Programmheft vom Dezember folgendes zu lesen: „Die Erstbesteigung auf die Gipfel progressiver Theaterarbeit, die wir in der Öffentlichkeit mit großem Tamtam angekündigt haben, ist nicht das Unternehmen von Fachleuten, die wissen, auf was sie sich einlassen, sondern sie ähnelt weitaus mehr dem Unternehmen einer Jugendgruppe, die in pubertärem Größenwahn, in Sandalen und kurzen Hosen die Eigernordwand bezwingen möchte.