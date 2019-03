Celle: schläfrige Anmut barocker Adelspaläste und quirliges Einkauf sieben

Von Barbara von Jhering

Ob die Celler sich nicht darum gekommen haben, oder ob die 28 Kilometer, die sie von der Autobahn trennen, den Anspruch auf einen Wegweiser ausschließen: Die Abfahrt Schwarmstedt – 128 Kilometer von Hamburg, 37 von Hannover – gibt jedenfalls keinen Hinweis auf die "romantische Herzogstadt", wie es im Prospekt heißt.

Trotzdem finden etwa 90 000 Besucher jährlich den Weg dorthin. Von den Ausländern kommen am liebsten die Dänen. Sie folgen ihrer unglücklichen Königin Caroline Matilde, die 1772 wegen einer Liebesaffäre mit dem königlichen Leibarzt und Minister Struensee aus dem Land verbannt wurde und schließlich im Celler Schloß Aufnahme fand.

Die meisten Celle-Besucher freilich kommen aus anderen Gründen: Mediziner, Museumsdirektoren, Bienenzüchter und andere tagungsfreundliche Berufsgruppen treffen sich zu Kongressen, Rechtsstreitende reisen zu Prozessen an einem der vier Gerichte, und schließlich gibt es die Reisenden in Sachen Kunst. Sie wollen, zum Beispiel, die Teppiche aus dem 12. und 13. Jahrhundert im Kloster Wienhausen sehen (nur an elf Tagen im Jahr, nach Pfingsten, zu besichtigen!), oder die barocken Stuckdecken in Schloß und Stadtkirche, oder die einzige, vollständig erhaltene Renaissance-Kircheneinrichtung Deutschlands in der Schloßkapelle (wer sie als Gesamtkunstwerk erleben will, muß wegen Ausbesserungsarbeiten allerdings ein Jahr warten; andererseits sind Chorgestühl und Altarbilder im Detail nie besser zu studieren als im Augenblick, da sie in einem Kellergewölbe des Schlosses ausgestellt sind). Und im Herbst geht man nach Celle der Pferde wegen: Die Hengstparaden des niedersächsischen Landgestüts sind Volksfest und Leistungsschau zugleich.

Nicht sabbeln und babbeln

Wieder andere Leute kommen einfach der Stadt und der Menschen wegen.