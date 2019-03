Der Kontrolleur am Übergang des Bahnhofs Friedrichstraße stutzte aufs freundlichste und sagte: "Witt, schon wieder?" Das war beim letzten Besuch in der Ostberliner Volksbühne, beim dritten Aufbruch zu einer ungewöhnlichen Theaterunternehmung.

Benno Besson, Intendant am Luxemburgplatz, hatte schon bei Spielzeitbeginn ein wochenlanges Theaterfest über die Bühne und durch die Foyers seines Hauses gehen lassen; auch diesmal wieder operiert er mit geballter Einladung in sein Theater: Während anderswo Dramaturgen und Regisseure bemüht sind, die großen Sperrigkeiten der Literatur, den Faust, die Nibelungen, die Heinrichs, zur Norm eines einzigen Abends einzukorsettieren, bietet der Ostberliner Intendant seinem Publikum (und er hat einst) an jeweils aufeinanderfolgenden Tagen drei Neuinszenierungen. Mit einer höchst subtilen Dreifaltigkeit aus Shakespeare, Racine und Gozzi läßt er das Spiel von Liebe und Macht, von der Liebe zur Macht, von der Macht der Liebe sich ausweiten: Erst "Wie es euch gefällt" (inszeniert von Besson selbst, in einer neuen Übersetzung von Heiner Müller), dann "Britannicus" (Regie: Brigitte Soubeyran), und zu wirklich guter Letzt "Das schöne grüne Vögelchen" des Goldoni-Zeitgenossen Gozzi.

Im September soll ein ähnlicher Versuch, bei noch größerer Verwegenheit, unternommen werden: Da soll es Hebbels "Nibelungen", Molières "Menschenfeind" und Kleists "Käthchen von Heilbronn" geben. Die Ostberliner "Weltbühne" fragte mäkelig, wer denn schon dreimal hintereinander ins Theater gehen wolle; aber genau das scheint die innere Motivation zu sein: Ist man erst einmal dabeigewesen, so hat man am zweiten Abend immer noch einen Theaterdrall, und den dritten möchte man dann auch nicht versäumen. Gesetz oder Verlockung der Serie.

Die Sache ist aber nicht nur publikums-psychologisch interessant, sie hat auch dramaturgisch Sinnlichkeit und Verstand, wenn, wie hier, die Stücke nicht einfach nur aufeinander folgen, sondern auch aufeinander eingehen. Wenn sie drei Epochen des Theaters und drei nationale Temperamente vertreten, wenn sie zugleich "Geschichte" erzählen und repräsentieren, wenn sie verschiedene historische Spielweisen vorführen, wenn sie, und dies vor allem, einander zu erläutern, zu kommentieren, zu verspotten, zu verstärken beginnen, kurz, wenn sie anfangen, miteinander ins Spiel zu geraten.

Frage man sich anfangs noch eingermaßen irritiert, was denn der strenge, spröde, eigentlich nicht "spiel"-bare Racine zu suchen habe zwischen der Shakespeare-Komödie und dem italienischen Zaubermärchen, wiederholt man sich die Frage auch noch nach dem Racine-Abend selbst, so wird am Schluß des ganzen auf einmal klar, wie aufregend die Strenge, wie leidenschaftlich die Sprödigkeit dieses französischen Klassikers sind. Und wie ganz und gar theatralisch seine Einheit des Ortes: Wie auch immer der Schauplatz benannt wird, gemeint ist bei ihm die Konkretion der Bühne. Bei Racine kann man lernen, sehen, was an Ungeheuerlichkeit es heißen kann, sein Gesicht zu wahren, keine Miene verziehen zu dürfen. Am Grunde der Beherrschtheit nicht bloß die Intrige; auch die Leidenschaft, auch das Chaos. Und ganz oben: Spiel, Theaterspiel.

Dies aber nur als Ahnung einer Faszination. Denn Racine fand nicht auf der Volksbühne, sondern bloß an der Volksrampe statt: Man sollte wohl den Eindruck gewinnen, die Darsteller seien nicht so sehr auf die Bretter als aufs Wort gestellt, aber dieses Wort nun kam selbst schon auf Stehen, die ein Christoph Hein verfertigt hatte.

Ihre virtuose, satirische, komödiantische Dimension bekamen die Aufführungen dann erst durch Gozzis "Schönes grünes Vögelchen"; dieses "philosophische Märchen" wirkte wie das ironische Echo auf die Römertragödie: Auch hier der Kampf eines jungen Königs gegen seine immer noch machtlüsterne Mutter; auch hier der Versuch, Liebe durch Herrscherlaune zu ertrotzen, auch hier höchst makabre Verwandtschaftsintrigen bei Hofe. Aber Gozzi sieht ab von der Tragik solcher Geschichten, sieht nur noch ihre Komik, ihren Witz, ihren Zauber, ihre Rührung. Er hilft der Geschichte zum guten Ende durch allerlei Märchenhaftigkeit: Da wird aus der Königinmutter eine Kröte, aus ihrem Dichterlakaien ein Esel, aus dem grünen Vögelchen (das ein bißcher mickrig geraten war) wieder der König des Schattenreichs und aus der Marmorstatue der schönen Pompea (die wegen Hochmuts versteinern mußte) eine höchst lebendige sprechend-ansprechende Frau, die schöne Angelika Domröse. Der Witz des Abends (Regie Helmut Straßburger und Ernstgeorg Hering) ging vor allem von der Szenerie Ezio Toffoluttis aus, von einem ingeniösen Klinker-Halbrund: Was da alles an Treppen hervorkam, an Türen sich auftat, an Schlupfwinkeln möglich wurde, an Podesten herausgezogen wurde, an Balkons ausschwenke, das war verblüffend, eine clowneske Architektur.

Aber wie die lieblos-irrige Einrichtung des Racine, so verriet auch das zeitraffgierige Finale des Märchenabends, seine Auflösung nicht eigentlich in Wohlgefallen, sondern in eine beinah unordentliche Eile, wie wenn draußen der letzte Bus stünde und alle Darsteller ihn noch erreichen müßten, die enorme Anstrengung, die so ein Dreier-Programm für die Theatermacher mit sich bringt. Und es zeigte sich, wie sehr das Unternehmen Bessons, bei aller Schönheit, Strategie und Spannung, in Gefahr ist, zum Unterfangen zu werden. Dieter Hildebrandt