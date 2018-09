Inhalt Seite 1 — Gift in der Adria Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn in den kommenden Sommerferien die Touristen aus dem Norden anrücken, wird sich der Unglückstag, über den die Bürger und Behörden des italienischen Fischerstädtchens Otranto am liebsten schweigen, gerade jähren. Und just wenn sich die Sommerfrischler dort am Absatz des italienischen Stiefels in die Adriafluten stürzen, wird möglicherweise die Zeit verstrichen sein, die das Meer brauchte, um das Unglück von damals zu einer gefährlichen Bedrohung für die Badenden und für die Konsumenten der in der Straße von Otranto gefangenen Fische werden zu lassen.

Denn dies hat sich zugetragen: Am 14. Juli 1974 sank unweit der Küste von Otranto der jugoslawische Frachter „Cavtat“ nach einer Kollision. Mit ihm, der jetzt kielunten fast hundert Meter tief auf dem Meeresboden liegt, sackten 900 Fässer ab, die Ladung des havarierten Schiffes. Sie enthalten Bleitetraäthyl (kurz TEL genannt), eine farblose, im Wasser unlösliche Flüssigkeit, die als Antiklopf-Zusatz im Autobenzin verwendet wird. Diese Chemikalie ist giftig, äußerst giftig sogar. Schon wenn sie nur auf die Haut gelangt, kann sie Blei in den menschlichen Organismus transportieren, das Blut zerstören, Leberschäden und Lähmungen hervorrufen. In nur winzigen Mengen verschluckt, wirkt das Zeug sogar tödlich.

Doch, wie gesagt, das Gift liegt in Stahlfässern teils auf, teils unter dem Deck des gesunkenen Frachters, und es sieht so aus, als sei beim Zusammenstoß der Frachter kein Fall leck geworden. Immerhin, beschädigt können einige der Tonnen durchaus sein. Aber selbst wenn sie alle noch in einwandfreiem Zustand waren, als sie ins Meer fielen – heute sind sie es gewiß nicht mehr. Meerwasser ist äußerst aggressiv. Ihm widersteht so leicht kein Material. Experten haben berechnet, daß zumindest einige der Fässer, die mit der „Cavtat“ in die Tiefe gerissen wurden, etwa im Frühsommer dieses Jahres so weit korrodiert sein werden, daß die Giftflüssigkeit austritt.

Was dann geschehen wird: Bleitetraäthyl ist schwerer als Wasser. Bei ruhiger See also wird es am Meeresboden liegen bleiben. Freilich ist die Adria in der Straße von Otranto alles andere als ruhig. Allerlei Winde und Strömungen wirbeln das Wasser auf. Darum ist eher zu erwarten, daß die giftige Chemikalie in kleine Flüssigkeitskügelchen verteilt aus der Tiefe hoch und unter Umständen sogar an den Strand gespült wird. Zumindest werden Fische das TEL in ihren Organismus aufnehmen. Sie zu verzehren käme dann einem Suizidversuch gleich.

Wenn nun wirklich ein paar tausend TEL-Kügelchen mit den Adriawellen an die italienischen und jugoslawischen Küsten gelangen sollten, dann wäre eine Katastrophe nicht auszuschließen. Und niemand weiß, wie wahrscheinlich ein solcher Unfall ist. Denn dafür liegen keine Erfahrungswerte vor.

Also ist Gefahr im Verzuge, eine Gefahr, die hätte gebannt werden können, wenn entweder die jugoslawische Reederei der „Cavtat“ oder die italienischen Behörden das Schiff rechtzeitig geborgen hätten. Das aber ist nicht geschehen und wird wohl auch nicht geschehen. Und die Fischer, die von den Behörden gehalten waren, in der Nähe der Unglücksstelle nicht zu fischen, kammern sich einen Deut um dieses Verbot.

Folglich müssen diejenigen handeln, die Reisen an die südlichen Adriaküsten Italiens oder Jugoslawiens vermitteln oder anpreisen. Zudem sollte der Fischimport aus dieser Gegend sofort gestoppt werden.