Mit 15 Milliarden Franc versucht Giscard d’Estaing, die flaue Konjunktur anzukurbeln

Im Elysée-Palais war der Frühling ausgebrochen. Beim monatlichen Fernsehrendezvous mit dem Staatspräsidenten präsentierten die Kameras als Hintergrund erstmals nicht das gewohnte Kaminfeuer, sondern das frische Grün der Elysée-Gärten. Valéry Giscard d’Estaing gab sich zudem alle Mühe, frühlingshaften Optimismus auszustrahlen. Der Tenor der Rede an sein Volk: Von nun an geht’s bergauf.

Aufwärts soll es nach dem Willen des Präsidenten mit der französischen Wirtschaft gehen. Und da es mit Optimismus allein nicht getan ist, entschloß sich die Regierung zur Großzügigkeit Sie stellt 15 Milliarden Franc zur Verfügung, um private und öffentliche Investitionen zu fördern und damit die flaue Konjunktur anzukurbeln. Drei Methoden haben sich die Experten um Finanzminister Jean-Pierre Fourcade einfallen lassen:

Der Staat steigert seine eigene Investitionstätigkeit um mehrere Milliarden Franc. Davon profitieren öffentliche Unternehmen (wie Eisenbahn, Kohlebergbau und Elektrizitätsbetriebe). Gleichzeitig wird die Post das Telephonnetz in den nächsten drei Jahren um fast eine Million Anschlüsse vergrößern.

Die Privatindustrie soll verbilligte Kredite erhalten, um ihre Produktionsanlagen zu verbessern oder auszuweiten. Zur Finanzierung wird eine Staatsanleihe von fünf Milliarden Franc aufgelegt.

Die private Investitionstätigkeit wird durch Steuernachlässe gefördert. Wer ganze Anlagen, Maschinen oder andere Ausrüstungsgüter kauft, kann zehn Prozent dieser Kosten von der Mehrwertsteuer abziehen.

Die wirksamste Methode, der Nachfrage wieder auf die Beine zu helfen, fand in Paris keine Fürsprecher: Der Konsum der privaten Haushalte wird nicht angeregt. Zu groß ist die Furcht, eine plötzliche Konsumwelle würde die Verbraucherpreise in die Höhe treiben und das Übel Arbeitslosigkeit lediglich durch das Übel Inflation ersetzen. Giscard will sich offensichtlich lieber in Geduld üben, als die nächste Krise schon jetzt vorzuprogrammieren. Sein Kalkül: Wenn Frankreichs Industrie heute ihre Produktionsanlagen erweitert und verbessert, liegt sie morgen um so besser im Rennen.

In der Tat steht die französische Wirtschaft inzwischen schon um vieles besser da, als das Beobachter in aller Welt vor ein paar Monaten vorausgesagt hatten. Paris ist keineswegs nach London und Rom das dritte Sorgenkind der EG geworden, sondern ist dabei, einigen Boden gut zu machen. Zwar ist man auch an der Seine bescheiden geworden und rechnet nur noch mit einer realen Wachstumsrate von höchstens drei Prozent für 1975. Doch die deutsche Wirtschaft zum Vergleich wird froh sein, wenn sie am Jahresende überhaupt eine positive Wachstumsrate vorweisen, kann.

Auch die Inflation, Frankreichs traditionelles Sorgenkind, hat sich beruhigt Nach den Ergebnissen der Monate Februar und März liegt die Teuerungsrate pro Jahr bei zehn Prozent, während sie für 1974 fast vierzehn Prozent erreichte. Zudem steigt die Sparquote, so daß vom Massenkonsum kaum eine preistreibende Wirkung ausgeht.