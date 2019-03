Inhalt Seite 1 — Verleumdet und überschätzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alfred Schickel

Der Zweite Weltkrieg hat nach 1945 viele Historiographen auf den Plan gerufen, professionelle und schriftstellernde Wichtigtuer. Wer nur irgendwie irgend jemanden gekannt oder an wichtiger Entscheidung mitgewirkt hatte, verspürt nicht selten den Drang, seine Beobachtungen und Erlebnisse der Nachwelt mitzuteilen. Daß dabei die eigene Rolle als antifaschistischer Wohltäter oder unverstandener Warner oft in den Vordergrund geriet, ließ sich kaum vermeiden – um so schwieriger gestaltete sich dann die Rekonstruktion der wahren Tatbestände.

Die Mitarbeiter des Münchener Instituts für Zeitgeschichte versuchen sich daran seit Jahren. Ihre jüngsten Untersuchungen befassen sich mit der Arbeit des militärischen Nachrichtendienstes "Fremde Heere Ost" unter General Reinhard Gehlen und dem legendären Einfluß Felix Kerstens auf Heinrich Himmler. Was sie zutage förderten, füllt die Nummer 28 der "Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte":

Hans-Heinrich Wilhelm/Louis de Jong: "Zwei Legenden aus dem Dritten Reich. Die Prognosen der Abteilung Fremde Heere Ost 1942 bis 1945. Felix Kersten und die Niederlande"; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1974; 144 S., 16,80 DM.

Hans-Heinrich Wilhelm, ein Neuling auf dem Gebiet der Spionageforschung, setzt das erste große Fragezeichen hinter die bislang als unbestritten geltenden Verdienste Gehlens. Der nachmalige Chef des Bundesnachrichtendienstes genoß den Ruf, exzellente Feindaufklärungsergebnisse übermittelt zu haben, aber bei Hitler und der Obersten Wehrmachtsführung stets auf Unglauben und Ablehnung gestoßen zu sein. So habe er beispielsweise die Absicht der Roten Armee, die deutschen Einheiten bei Stalingrad in einen Kessel zu treiben, rechtzeitig dem Oberkommando des Heeres gemeldet, doch im Führerhauptquartier kein Gehör gefunden.

In der Tat hatte "Fremde Heere Ost" einschlägige Hinweise von ihren Agenten erhalten und an das OKH weitergegeben, ohne daß Hitler entsprechend reagierte. Ebenso lieferte Gehlens Spitzen-V-Mann "Max" 1943/44 dem deutschen Ost-Nachrichtendienst ausgezeichnete Informationen über die strategischen Pläne des sowjetischen Oberkommandos, und es ist nicht anzunehmen, daß Gehlen diese erstklassigen Meldungen ignorierte, weil sie nicht in seine Vorstellungen paßten oder er sie falsch interpretierte.

In diese Richtung deuten Wilhelms Zweifel. Für ihn stellte die Abteilung "FHO" mindestens ebensooft Fehlprognosen, wie Hitler Fehlentscheidungen füllte. Wilhelm stützt seine Kritik in erster Linie auf Zitate aus Gehlenschen Denkschriften (in denen die militärische Stärke und Mobilität der Roten Armee unterschätzt werden) und Aufzeichnungen, die sich im Bundesarchiv oder im Freiburger Militärarchiv befinden. Die vom "FHO"-Chef gesammelten und geretteten authentischen Unterlagen scheint er jedoch – wenn überhaupt – nur in Auszügen eingesehen und ausgewertet zu haben. Anders kann man sein totales Verdikt über die Arbeit des Gehirn sehen Spionagedienstes kaum erklären, will man seine Schlußfolgerung, der gute Ruf der Abteilung "Fremde Heere Ost" gründe mehr auf einer Legende denn auf Tatsachen, nicht in eine Reihe mit jenen Versuchen stellen, mit der Disqualifikation des Chefs eigentlich seine Organisation zu treffen.