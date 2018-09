Von Nina Grunenberg

Am Montag letzter Woche übergab Werner Stein die Geschäfte des Senators für Wissenschaft und Kunst in Berlin an seinen Nachfolger Gerd Löffler. Sein trockener Berliner Ton verließ ihn auch in dem „persönlichen Rückblick“ nicht, den er zum Abschied verteilte. Auf knapp vier Blatt hatte er die Ereignisse seiner elfjährigen Amtszeit sortiert und die wichtigsten Daten festgehalten.

Mit seiner enzyklopädischen Neigung hat er sich von Jugend an amüsiert. Heute, als Autor von „Steins Kulturfahrplan“ („vom Faustkeil bis zur Mondlandung“), der gerade im 400. Tausend erschien, kann er gar nicht mehr anders, als den Strom der Zeit in Stichworte zu zwingen.

Der Rückblick schloß mit einem Satz von Präsident Truman: „Ich weiß, daß ich kein guter Präsident war, aber der Versuch, es zu sein, hat mir gelegentlich Freude gemacht.“ Elf Jahre sind ein Leben: Mit den Berliner Hochschulen hatte Werner Stein die unruhigsten Hochschulen zu betreuen, über die je ein Kultusminister die Rechtsaufsicht hatte. Wie kein anderer geriet er von 1967 an in den Strudel der Studentenrevolte und der Hochschulreform. Sein Amt war extrem undankbar, doch am Ende hing er daran. In den elf Jahren hat er fünf verschiedene Berliner Senate erlebt und ist das dienstälteste Mitglied der Kultusministerkonferenz geworden.

Die frühere Existenz als Biophysiker und Professor an der Freien Universität ist da schon fast vergessen und – im Alter von 61 Jahren – auch kaum noch wiederzubeleben. Auch deswegen wäre er noch geblieben, wenn Partei und Fraktion es nicht anders gewollt hätten. Zur öffentlichen Meinung, die sich unter einem Kultusminister einen bedauernswerten Menschen vorstellt, paßt das zwar nicht ganz, aber Stein findet die Vorstellung auch falsch. „Wer nicht rausgeschmissen wird, bleibt“, sagt er.

Werner Stein hat nie zu den Paradiesvögeln unter den Professoren gehört, die das politische Parkett mit hohen Ansprüchen unsicher machen. Dafür ist er zu lange dienendes Mitglied in der SPD gewesen – nächstes Jahr gehört er der Partei dreißig Jahre an. Außerdem stehen ihm das große Wort, die edle Geste nicht zur Verfügung. Ihm war stets anzumerken, daß er aus der Schule der Naturwissenschaften kam. Schon deshalb wurde er nie vom Reformwörterrausch der Bildungspolitiker ergriffen – er hatte gelernt, die Dinge beim Namen zu nennen. Er drückte sich mitunter hölzern aus, aber meistens klar und oft gescheit.

Sein Vorgänger im Amt des Wissenschaftssenators war der Kronjurist der Sozialdemokraten Adolf Arndt gewesen. In Berlin hatte er zum Förderer der Schönen Künste werden wollen, doch nach einem Jahr resignierte er mit den Worten: „Dieses Amt ist unerfüllbar.“ Er hatte vor den Schwierigkeiten in der Berliner Verwaltung kapituliert und vor dem Gefühl, ein Kaiser ohne Reich zu sein. Die Kurfürsten in den Theaterintendanzen, in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in den Rektorenzimmern der Universitäten hatten nicht die Absicht gehabt, Kompetenzen an den Wissenschaftssenator abzugeben. Auch Werner Stern nannte,sich in den ersten Jahren ironisch einen Aufseher von Kurfürstentümern, doch von 1967 an, dem Jahr des Schah-Besuchs in Berlin, entsprach sein Amt ohnehin nicht mehr traditionellen Vorstellungen. Alle Energien wurden von den Hochschulen aufgesogen.