Joe Walsh: „So What“. In jeder Hinsicht die am besten produzierte Platte seit Joni Mitchells „Court And Spark“, eine glückliche Mischung unterschiedlichster Rock-Stile von den klassischen Hard Rock-Riffs à la Pete Townshend bis zu den orchestral arrangierten Country Rock-Balladen in typischer Neil Young-Manier – und der letzte Beweis dafür, daß Joe Walsh das ist, was man im Jargon einen „musician’s musician“ nennt.