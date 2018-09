Inhalt Seite 1 — Schonzeit für Gifte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Felix Spies

Die Leute oben in Bonn“, sagt Rechtsanwalt Heinz Keune und blickt dabei aus seinem Fenster im neunten Stock über dem Frankfurter Bahnhofsviertel, „sind bestimmt guten Willens und verfolgen große und idealistische Ziele. Doch der Teufel steckt unten im Detail. Die eigentliche Dreckarbeit machen die Naturwissenschaftler.“

Auch oben indes geht es in der Sache, von der Umweltschutzexperte Keune vom Verband der Chemischen Industrie (VCI) spricht, allein um Dreck: Weil die Bundesregierung den Rhein, „Europas größten Abwasserkanal“ (Der Spiegel), wieder säubern will, verhandelt sie seit Ende 1973 mit der Schweiz und Frankreich, den Niederlanden und Luxemburg über ein Übereinkommen zum Schutz des Rheins gegen chemische Verunreinigung. Weil die Verhandlungen über das „Chemieabkommen“ inzwischen in der Internationalen Rheinschutzkommission so weit in die Einzelheiten hineingewachsen sind, daß die deutsche chemische Industrie nun die künftigen Zusatzauflagen für die Abwasserreinigung im groben Umriß kennt, schien es dem VCI jetzt an der Zeit, „die oben in Bonn“ über den „Teufel unten im Detail“ näher aufzuklären.

„Fachleute der chemischen Industrie“, so ließ der VCI in der zweiten Aprilwoche die deutschen Mitglieder der Rheinschutzkommission und den Sachverständigenrat für Umweltfragen beim Bundesinnenministerium öffentlich wissen, „bezeichnen die Forderung, die Einleitung zahlreicher Stoffe auf Null zu begrenzen, als technisch nicht zu verwirklichen und naturwissenschaftlich absurd.“ Und er malte für den Fall eines künftigen „Null-Tarifs für Schadstoffe“ gleich ein Menetekel hinzu: „Siebzig Prozent der deutschen chemischen Industrie mit etwa 400 000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 45 Milliarden Mark könnte die Stillegung drohen, wenn das Abkommen in der Form verabschiedet würde, in der es zur Zeit als Entwurf vorliegt.“

Daß der Plan, die Einleitung von Stoffen der sogenannten „Schwarzen Liste“ – organische Halogen-, Silizium- und Phosporverbindungen, krebserregende Stoffe, Quecksilber und Cadmium – in den Rhein ganz zu verbieten, in Bonn ausgekocht worden sei, mochte der Frankfurter Verband indes nicht Unterstellen. Er wußte es schließlich besser: „In Kreisen der deutschen Chemie verdichtet sich zunehmend, der Eindruck“, so klagte der VCI, „daß hinter den Bestrebungen zumindest der französischen und der niederländischen Mitglieder der Rheinschutzkommission mehr steht als die Sorge um die Reinhaltung des Rheins, nämlich der Wunsch, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen chemischen Industrie zugunsten der eigenen Chemieunternehmen nachhaltig zu schwächen.“ Noch Mitte vorvergangener Woche forderte deshalb Jurist Keune, wie schon zuvor der VCI, nicht nur das stille Begräbnis der Nulleinleitungswerte, sondern auch: „Wir möchten aus Wettbewerbsgründen einheitliche Schutzbestimmungen für alle europäischen Gewässer.“

Schon einen Tag später und keine zwei Wochen, nachdem der VCI öffentlich vor dem „Kollaps durch Rheinabkommen“ gewarnt hatte, gaben „die Leute oben in Bonn“, ebenfalls öffentlich, der deutschen Chemie-Industrie eine für sie erfreuliche Antwort. Jürgen Schmude, Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, erklärte vor dem Bundestag: „Ein Totaleinleiteverbot für alle gefährlichen Stoffe, auf das der Verband der Chemischen Industrie seine Befürchtungen abgestellt hat... ist weder den früheren. Übereinkommensversionen zu entnehmen, noch ist es Gegenstand der derzeitigen Beratungen in der Internationalen Rheinschutzkommission.“ Und er versicherte der Branche, die Bundesregierung messe europäischen Harmonisierungsbestrebungen für den Gewässerschutz „große Bedeutung“ bei: „Wettbewerbsverzerrungen könnten dadurch vermieden werden.“ Funktionär Keune kommentierte diese günstige Wendung für die Chemiefabriken am Rhein: „Das ist eine Meisterleistung der Interpretationskunst.“

Unter dem Eindruck der VCI-Warnung vor 400 000 bedrohten Chemiearbeitsplätzen haben die Bonner Ministerialen des Innern in der Tat ein bißchen zu ihren eigenen Gunsten interpretiert. Zwar war auf Grund der Beschlüsse einer Ministerkonferenz der Rheinanliegerstaaten im Dezember 1973 das Chemieabkommen über den Rhein bis Anfang dieses Jahres erst bis zu einem französisch-niederländischen und einem deutschschweizerischen Rohentwurf gediehen. Staatssekretär Schmude konnte deshalb zu Recht behaupten: „Einen Entwurf gibt es nicht.“