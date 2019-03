Inhalt Seite 1 — Wann tritt der Caudillo ab? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Bieber

Wie alle politisch entmündigten Völker setzen auch die Spanier ihre Hoffnungen in Witze und bissige Scherzfragen um. Zur Zeit kursieren in Madrid zwei derartige Produkte: Ein Spanier besucht Moskau und wird natürlich auch zum Lenin-Sarkophag geführt. "So etwas habt ihr ja wohl nicht", sagt der Russe stolz. "Doch", brummt der Besucher trocken, "unserer spricht sogar noch." – "Was mußt du tun, wenn du ein Franco-Denkmal angespuckt hast?" Antwort: "Weglaufen. Es könnte davon umfallen und dich erschlagen."

Deutlicher als langatmige Analysen kennzeichnen diese beiden Untergrundwitze die politische Stimmung im Franco-Reich. Das oppositionelle Madrid bereitet sich auf den Machtwechsel vor – oder wie ein Führer der verbotenen Sozialistischen Arbeiterpartei formulierte:. "Über Nacht ist die Götterdämmerung angebrochen." Einmütig wie noch nie verlangen Hochfinanz, Armee, Kirche und Opposition von Franco, sich zurückzuziehen. Im Sommer 1974 hatte Franco wegen einer schweren Erkrankung die Regierungsgeschäfte vorübergehend seinem designierten Nachfolger, Prinz Juan Carlos, überlassen müssen. Zur allgemeinen Überraschung stiegen daraufhin die Aktienkurse; sie sanken wieder, als Franco genas. Seit dieser Zeit sind in Madrid, in Bilbao und Barcelona "Gartenpartys" große Mode geworden, auf denen sich Industrielle und Bankiers ungeniert vorrechnen, was für sie günstiger ist: Spanien mit Franco, mit illegalen Streiks, Lohn- und Preisstopps und einer staatlichen Kontrolle der Kapitalrentenerträge oder Spanien im Zeichen eines freien Spiels dersozialen, nicht der politischen, Kräfte, dem sie sich gewachsen fühlen.

Zu den "exotischen" Gästen jener von der Polizei beargwöhnten, aber notgedrungen geduldeten Treffen zählen auch führende Mitglieder der illegalen Arbeiterkommissionen. Sie gehören keinesfalls alle, wie die Regierungspropaganda unterstellt, der kommunistischen Partei an. Und gerade in den Industrieregionen Kataloniens, Asturiens und des Baskenlandes sind sie auch durchaus dem Argument zugänglich, daß man nicht mehr verzehren kann, als erwirtschaftet wird. Sie können sich soviel Verständnis leisten, weil die Arbeitgeber, teils aus Furcht, teils aus dem Wunsch nach Rückversicherung, ihnen unter derHand entgegenkommen.

Die Industriellen sind auch darüber verstimmt, daß die Regierung den Matesaprozeß nicht verhindert hat. Ende der 60er Jahre hatte die erfolgreiche Textilmaschinenfabrik Matesa Zweigniederlassungen im Ausland mit staatlichen Krediten finanziert – was per Gesetz noch verboten war, aber ganz im Sinne der damaligen spanischen Industrie- und Exportpolitik lag. Trotz eines Kabinettsbeschlusses, die Devisenverstöße der Firma ungeahndet zu lassen, kam der Vorfall an die Öffentlichkeit, und die empörte Reaktion erzwang ein Verfahren.

Zum Unruheherd-Nummer zwei ist die Armee geworden. Bisher unpolitisch, sieht sie sich nun in der Gefahr, zum entscheidenden Machtfaktor zu werden, und scheut die Verantwortung. Mitte Februar erklärten Offiziere deshalb öffentlich, die Armee dürfe nicht dazu mißbraucht werden, eine politische Ordnung mit der Waffe gegen die Wünsche des Volkes zu verteidigen. Sie wurden prompt verhaftet – wie auch Spanische Journalisten, die sich nach diesem Vorfall zu sehr für die Gemütsverfassung des Offizierskorps interessierten. Die Mehrheit der spanischen Armeeführung will sich – anders als in Portugal – aus den politischen Händeln heraushalten. Die meisten Offiziere und Unteroffiziere stammen heute aus der unteren Mittelschicht, sind auf konservativen Militärschulen gedrillt worden und fühlen sich, von den politischen Fragen überfordert. Die Angst, bei einem gewaltsamen Umbruch wieder einmal gegen Väter und Brüder eingesetzt zu werden, hat sie sogar zu dem ungewöhnlichen Schritt veranlaßt, Franco um seinen vorzeitigen Rücktritt zu bitten. Ihr Argument: Nur zu Lebzeiten des Caudillo könne es einen, geregelten Machtwechsel geben, nur er besitze genug Autorität, Ruhe zu garantieren und Hitzköpfe zurückzuhalten.

Ärger bereitet dem Regime auch jener konservative Teil des katholischen Klerus, der bislang zwar nicht auf die Trennung von Kirche und Staat drängte, nun aber von Franco eine "Begnadigung" der politischen Gefangenen erbittet und dabei das Wort "Amnestie" nur vermeidet, weil auch die verbotene Opposition diesen Ausdruck verwendet. Doch die Regierung Arias Navarro zögert – ein solcher Schritt würde in ihren Augen die Existenz politischer Überzeugungen sanktionieren, die sie bisher nach Morgensternscher Weisheit behandelt hat: daß nicht sein kann, was nicht sein darf.