Von Petra Kipphoff

Als die Tate Gallery in London im vergangenen Jahr das Werk von Yves Klein zeigte, gab es einen Ausstellungskatalog, in dem kein Werk von Yves Klein zu sehen war. "Wir haben es vorgezogen", so hieß es im Katalogvorwort, "keine Bilder oder Skulpturen zu reproduzieren." Der Katalog enthielt statt dessen, chronologisch geordnet, Texte von Klein und Photos; es war keine Ausstellungsdokumentation, sondern eine Bild-Text-Biographie und so die adäquate Komplettierung eines Unternehmens, das, obwohl Bilder und Skulpturen zu sehen waren, mit einer Ausstellung im gewohnten Sinn so viel zu tun hatte wie das Schweißtuch der Veronika mit der Botschaft des Gottessohns.

Yves Klein hat mehr und weniger hinterlassen als das, was man ein Œuvre nennt. Er war der Künstler als Religionsstifter, und er war, das gehört zu den Konditionen der Verkündigung neuen Heils, auf seine unaggressive Art ein Demolierer alter Weisheiten. In dem Buch von –

Catherine Krahmer: "Der Fall Yves Klein – Zur Krise der Kunst"; Piper Verlag, München, 1974; 158 S., 10,– DM

wird die Biographie von Yves Klein minutiös verfolgt, und da dieses kurze Leben an Exzentrizitäten reich war und Catherine Krahmer bei allem Attachement an das Thema sich doch die Distanz (des Amüsiertseins, des Zweifels, des Widerspruchs) erlaubt, liest sich das sehr flüssig und spannend. Es ist wahrscheinlich ein Vorteil,, daß die Autorin Yves Klein nicht persönlich gekannt hat (wie Paul Wember, dessen Monographie so sehr unter dem Verdienst des Autors leidet, Klein von allem Anfang an enthusiastisch gefördert zu haben). Catherine Krahmer treibt Kunstgeschichte als Reportage: Sie hat die noch lebenden und erreichbaren Menschen getroffen und gesprochen, die in Yves Klaus Leben vorgekommen sind: seine Frau und Freunde, seine Galeristen und Rezensenten. Diese Art der Darstellung ist, da es sich um einen zeitgenössischen Künstler handelt, nicht nur eine legitime Möglichkeit, sondern im Falle von Yves Klein, der schließlich bei der Maxime ankam "Ich bin mein Werk", die einzig mögliche Methode, dieses Phänomen darstellend zu begreifen.

Yves Klein wurde 1928, als Kind von Maler-Eltern, in Nizza geboren. Das "Blau des Himmels von Nizza", so schrieb er 1957, "ist der Ursprung meiner Karriere als Monochromist". Aber bevor er auf den Himmel von Nizza rekurrierte und das Blau pachtete, hatte er, konsequent ungewöhnliche Vorbereitung auf ein ungewöhnliches Leben, zwei andere Leidenschaften: Judo und Rosenkreuzorden, Der Sinn für theatralische Gesten und ritualistische Ausdrucksformen, der Klaus Lebenswerk entscheidend motiviert und prägt, schlägt hier bereits kräftig durch.

Die Gelehrten (das heißt in diesem Fall: die Freunde von Yves Klein) streiten über die Datierung der ersten Monochromie, des ersten total einfarbigen Bildes, das Klein die Urheberrechte und den Platz in der Kunstgeschichte sichert. Kleins Dichterfreund Claude Pascal sagt, daß Klein, der sich zunächst mit teils figurativen, teils abstrakten Kompositionen versucht hatte, 1948 mit einem total roten Blatt aus dem Badezimmer gestürzt kam und triumphierend verkündete, jetzt habe er die ihm gemäße Malerei gefunden. Der Künstlerfreund Arman hingegen datiert die wirkliche Entscheidung für die monochrome Malerei erst 1954.