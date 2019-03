Von Klaus-Peter Schmid

Paris, im Mai

In der Rue de la Bienfaisance feierten ausgelassene Wahlhelfer den Sieg Valéry Giscard d’Estaings. Strahlend trat der Sieger vor die Mikrophone und Kameras und erhob den Augenblick zur historischen Stunde: "Ich weiß, daß von diesem Tag eine neue Ära der französischen Politik ausgeht, die der Verjüngung und der Veränderung Frankreichs."

Le Changement, der Wandel – das war das Motto, unter das Giscard in jener Nacht des 19. Mai 1974 seinen Einzug ins Elysée stellte. Auf einer Woge der Popularität wollte er sich unverzüglich an die Reformarbeit machen und Frankreich ein neues Gesicht geben. Inzwischen sind Jubel und Begeisterung der ersten Stunde verrauscht. Ein Jahr nach seinem Wahlsieg muß sich Giscard die Frage gefallen lassen: Ist der Wandel heute mehr als nur ein Märchen, an dem der ehrgeizige junge Präsident selbst am eifrigsten dichtet? Was hat sich denn in Frankreich wirklich verändert?

Der augenfälligste Wandel liegt in dem neuen Stil, dem neuen Selbstverständnis des Staatspräsidenten. Er will nicht sein, was seine Vorgänger waren: eine entrückte Gestalt, die im geheimnisumwitterten Palast einsame Entscheidungen zum Wohle des Volkes trifft. Nicht mehr das Protokoll dominiert, sondern die Publicity.

Giscard läßt sich sehen: mit Sohn im Bistro, mit Tochter im Kino, mit Frau im Altenheim, mit Strafgefangenen im Knast, mit Müllmännern im Elysée, mit Gastarbeitern im Slum. Einmal im Monat geht er zu einfachen Bürgern essen; einmal im Monat lädt er die ganze Nation via Fernsehen zu sich ins Präsidentenpalais. De Gaulle spottete einst über ihn: Sein Problem sei das Volk. Jetzt wirkt Giscard eher volksnah, fast ein Mensch wie du und ich – nur intelligenter, gewandter, charmanter.

Ist das nun Wandel oder bloß Schau? Giscards Antwort an Time: "Ich messe Stilfragen große Bedeutung bei. Stil ist die Ästhetik des Handelns, und Ästhetik ohne Handeln ist undenkbar." Bestenfalls ist das die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist profaner: Der neue Stil hilft dem Präsidenten, sich gut zu verkaufen. Das tut er wie ein abgebrühter Profi, vor allem im Fernsehen. Jedesmal, wenn er auf der Mattscheibe erscheint, wirkt das sympathisch und kompetent. "Valéry Giscard d’Estaing ist ein Star", konstatierte das Journal du Dimanche. "Er ist der am meisten photographierte, gefilmte, betrachtete, gehörte, beschriebene, kommentierte, karikierte, verunglimpfte, gerühmte, erwartete Mann ganz Frankreichs." Seine forcierte Selbstdarstellung ist nicht zu bremsen. Doch der Erfolg spricht für ihn.