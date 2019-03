Inhalt Seite 1 — Eiertanz in Brüssel Seite 2 Auf einer Seite lesen

EG-Kommissar Brunner: Zollsenkungen verhindern keine Revolution

Stundenlang berieten die EG-Außenminister in der vergangenen Woche in Brüssel, welche Unterstützung die Europäische Gemeinschaft (EG) Portugal angedeihen lassen könnte. Noch einmal so viel Zeit verbrachten sie mit der Diskussion darüber, wieviel sie von ihren Beschlüssen öffentlich bekanntgeben sollten. Aber was sie dann mitzuteilen hatten, war herzlich wenig.

Die EG-Kommission soll bis Mitte Juli dem Ministerrat eine Analyse der Beziehungen zwischen EG und Portugal anfertigen und konkrete Vorschläge für eine gemeinschaftliche Hilfe vorlegen.

Das dürftige Ergebnis der im engsten Kreis geführten "politischen Aussprache" schien manchen EG-Regierungen gerade noch tragbar. Das Interesse an dem Thema spiegelte die Anwesenheitsliste wider. Vier der neun Außenminister hatten sich wegen anderweitiger Verpflichtungen von ihren Staatssekretären oder von Ministerkollegen aus anderen Ressorts vertreten lassen.

Die Initiative zur Portugal-Diskussion war von Bonn und Kopenhagen ausgegangen. Seit der Umbildung der portugiesischen Regierung Ende März, bei der die Kommunisten ihre Stellung auf Kosten der demokratischen Parteien stärkten, hat sich die Bundesregierung bei den EG-Partnern dafür eingesetzt, mit großzügiger Wirtschaftshilfe dazu beizutragen, Portugal vor einer Machtübernahme durch die Roten zu bewahren.

Der Bonner Appell hatte vor allem in der dänischen Hauptstadt Widerhall gefunden. Außenhandelsminister Nørrgaard überraschte im Ministerrat mit Vorschlägen für eine rasche EG-Hilfe an das iberische Land. Die EG sollte Finanzhilfen zur industriellen Entwicklung, technische und finanzielle Unterstützung für Klein- und Mittelbetriebe, Zollkonzessionen und eine Verbesserung des sozialen Schutzes der rund eine Million zählenden portugiesischen Gastarbeiter in den EG-Ländern anbieten.

Daß eine Soforthilfe nicht zustande kam, hat freilich Gründe. In Brüssel fragt man sich nämlich, welche Unterstützung Portugal überhaupt noch von der EG erwartet. Denn ob das, was Lissabon seit dem Sturz der Diktatur vor einem Jahr an Wünschen an Brüssel herantrug, noch gilt, "entzieht sich" nach Aussage eines EG-Sprechers "unserer Kenntnis".