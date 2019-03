Vierzehn Tage bloß hielt sich Harold Wilson außer Landes auf, bei seiner Rückkehr fand er England in Not. Das Pfund rutschte auf seinen tiefsten Stand; die Arbeitslosenziffern gen unaufhaltsam weiter; der Schatzkanzler warnte angesichts der inflationstreibenden Lohn tendenzen (Abschlüsse zwischen 30 und 40 Prozent), er werde die Sozialleistungen abbauen müssen; die Regierungspartei schien von Tag zu Tag hoffnungsloser zerstritten. In den Vereinigten Staaten hatte Wilson vernommen, Großbritannien treibe der "Unregierbarkeit" und "chilenischen Zuständen" entgegen; bei seiner Rückkehr las er Leitartikel über die Notwendigkeit, ein Kabinett des nationalen Notstands zu bilden. Er eilte vor die Fernsehkameras, um das Vereinigte Königreich wenigstens bis zum Europa-Referendum am 5. Juni gesundzubeten.

Die Auguren erwarten, daß das Votum der Bürger für die Europäische Gemeinschaft ausfällt. Gleichwohl wird es rundum ein böses Erwachen geben. Es wird sich herausstellen, daß der Hader zwischen Europäern und Anti-Europäern gar nicht der eigentlich bedeutsame Streit war, sondern daß sich dahinter ein viel bitterer Kampf verbarg: der zwischen den Sozialdemokraten in der Labour Party Und den Sozialisten, zwischen Marktwirtschaften und Planwirtschaftlern, zwischen, in deutsche Verhältnisse übertragen, Godesberg-Anhängern und Stamokap-Ideologen.

Dies ist ein Kampf zwischen der Minderheit der Extremisten in einer Partei und der großen Mehrheit der Gemäßigten aller Parteien. Dabei erscheint es mehr als fraglich, ob er ausgefochten und zugunsten der gemäßigten Majorität entschieden werden kann, ohne daß dabei die gegenwärtige Regierung, ja die gegenwärtige Parteienstruktur zu Bruch geht. Madien wir uns darauf gefaßt: Ein England, das in der Gemeinschaft bleibt, wird seinen Partnern genausoviel Kopfzerbrechen bereiten wie ein England, das aus der Gemeinschaft ausschert. Th. S.