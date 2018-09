Inhalt Seite 1 — Literarischer Modeschmuck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz J. Raddatz

Nun bleibt nichts mehr: Demnächst wird der Anverwandlungskünstler Rolf Schneider als Marlene Dietrich auftreten und rauh hauchen: "Warum denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein andrer steht."

Denn an der nächsten Ecke steht bei Schneider stets schon ein andrer. Diesmal heißt sein Opfer Ulrich Plenzdorf, dessen brisante Etüde über einen sozialistischen drop-out Schneider hier zur Nährhilfe für einen Stimmen-Imitator verkrümelt hat: der dünne Aufguß eines Plagiatorentees.

Die Reise zum Geburtsort der geliebten Großmutter tritt an der Teenager Gittie, aus Wut und Enttäuschung über unverdiente schulische Mißerfolge und als strafende Abwehr gegen die verbonzten Mittelklassewagen-Eltern. Ein Thema entweder für einen großen reflektorischen Roman oder für eine knappe, pointierte Kurzgeschichte. Schneider hat es geschafft, beides ineinanderzurühren, aber keines von beiden zu liefern. Er läßt den Ich-Bericht seiner Gittie in einen Plapperbrei von über 250 Seiten auseinanderfließen, behängt sie mit modischem Schnickschnack wie Jeans, Clarks, Hemingway-Lektüre oder verbaler Schnoddrigkeit. Das Resultat ist ein Buch, das sich so liest, als hätte es tatsächlich eine achtzehnjährige Göre geschrieben. Welten trennen diesen literarischen Modeschmuck von der raffinierten Konstruktion und sprachlichen Seziersonde Plenzdorfs. Nicht einmal das Simpelste verrät uns der Autor: Wem eigentlich erzählt die kleine Gans ihre unbeträchtlichen Abenteuer, die bald zu zweit im Schlafsack und auf wochenlanger Gammlertour durch DDR und Polen stattfinden?

Wem gilt etwa der Eingangssatz: "Ich heiße Gittie und wiege 91 Pfund." Dieses Außerachtlassen der epischen Perspektive ist verräterisch – der Ton "schleift". Wenige Sätze später heißt es: "Ich komme hier nicht drum herum, fünf Worte über die Greise zu sagen." Das birgt in nuce beides – die Schludrigkeit einer wackligen Konstruktion und Schneiders ewige Koketterie; er kann nun nur noch in Zitaten sprechen: "Die Greise" – so nannten die Kinder im Hause Thomas Mann ihre Eltern.

So hangelt sich der Text zwischen Augenzwinkern und Schulterklopfen von Anspielung zu Anspielung. Kein Wunder, daß zu Beginn der Ausgeflippten-Reise Gittie auch einem "Typ" Ed begegnet: "Der Typ trug keine besonders langen Haare. Er trug erstklassige Bluejeans. Ich erfuhr, daß er ernsthaft nach Papier suchte, weil er es brauchte und weil er sich für so was wie einen Maler hielt. Er musterte zwischendurch mein Gepäck und sagte, er wohne seit zwei Wochen in einer leeren Laube in Lichtenberg, und wenn ich eine Bleibe suchte, könne er mir mit einem prima wurmstichigen Plüschsofa dienen. Er sagte dann noch, er heiße Ed. Hier muß ich einfügen, daß mich bestimmte einsilbige Abkürzungen von Namen, zum Beispiel Ed, immer leicht nervös machen. Trotzdem dachte ich drei, vier Minuten ernsthaft über das Angebot nach. Es war inzwischen eine halbe Stunde vor Mitternacht, und irgendwo mußte ich bleiben. Daß ich am Ende doch nicht mit ihm kam, lag aber keineswegs an seinem affigen Namen ... Ich habe was dagegen, aus Beat oder meinetwegen Sex eine Religion zu machen. Ich versuchte das dem Jungen klarzumachen. Er reagierte völlig irre. Er war total besessen von Beat. Leute, die auf diese Art besessen sind, kriegen entweder den Nobelpreis, oder sie begehen Selbstmord. Der Typ nannte mich zuletzt tiffig. Ich sagte ihm, er solle erst mal lernen, wie man richtig cool ist. Das schien ihn zu treffen, Und er lief wütend davon."

Armer Edgar Wibeau, so war es nicht gemeint! Plenzdorfs Antiheld war eben kein "Typ", sondern eine literarische Figur, an der gesellschaftlich-moralische Diskrepanzen deutlich wurden. Nicht zuletzt die Diskussionen um Buch und Stück in der DDR bewiesen das.