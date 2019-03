Inhalt Seite 1 — Rache für die Haft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Richard Schmid

Die ältere Generation erinnert sich noch an Peter Kürten, jenen Düsseldorfer Lustmörder, der im April 1930 vom Schwurgericht Düsseldorf wegen neun vollendeter und sieben versuchter Morde zum Tode verurteilt wurde. Die Opfer waren, mit einer Ausnahme, Frauen und Mädchen, im Unterschied zum Fall des Massenmörders Haarmann in Hannover sechs Jahre früher, wo der Täter homosexuell und die Opfer junge Männer waren. Der zeitgenössischen Darstellung des Falles Haarmann durch Theodor Lessing (siehe ZEIT Nr. 24, 7. 6. 1974) läßt nun der Verlag eine Dokumentation des Falles Kürten folgen, hauptsächlich aus Prozeßakten, Pressestimmen und Photos zusammengestellt:

Elisabeth Lenk und Roswitha Kaever (Hrsg.): "Leben und Wirken des Peter Kürten, genannt der Vampir"; Verlag Rogner & Bernhard, München 1974; 347 S., 29,80 DM.

Die Dokumentation ist in diesem Falle deshalb das beste Mittel der Sachdarstellung, weil Peter Kürten ein ausnehmend intelligenter und ausdrucksfähiger Mensch war und über seine Herkunft, Kindheit, sein kriminelles Vorleben, seine Veranlagung, seine Taten und Tatmotive vorzüglich artikulierte Darstellungen geben konnte. Zwar hat er seine Motive mit einer wohldurchdachten psychologischen Konstruktion zurechtgerückt, aber auch diese ist aufschlußreich.

Bei der typischen Tat sprach er in einsamen Gegenden am Stadtrand Düsseldorfs die Opfer, Frauen oder Mädchen, an, lockte sie an stille Stellen und brachte sie dort mit Hammer oder Küchenmesser um, wobei er sich am rinnenden und spritzenden Blut und am sterbenden Körper sexuell befriedigte. Anschließend vergrub er die Leiche. Er blieb lange unverdächtig.

Das Buch besteht zum großen Teil aus Vernehmungsprotokollen, vor allem den Niederschriften, die die psychiatrischen Gutachter über ihre Gespräche mit Kürten geführt haben. Das Urteil ist leider nicht mitabgedruckt; man hätte gern erfahren, wie das Gericht bei Lustmord den damals noch geltenden Mordtatbestand (Ausführung mit Überlegung) und die Todesstrafe gerechtfertigt hat. Aber das Hauptinteresse gilt der Analyse des Sadismus. Die beiden Psychiater fragen in der herkömmlichen Weise, ob eine "Geisteskrankheit" vorliege, verneinen diese Frage; ebenso lehnen sie verminderte Zurechnungsfähigkeit ab, und zwar eben "wegen der hohen geistigen Entwicklung des Kürten und der vielseitig gut beanlagten ... Gesamtpersönlichkeit". Intelligenz als Argument gegen Geisteskrankheit überzeugt heute nicht mehr recht. Der Streit, ob eine sexuelle Perversion Krankheitswert im Sinne des Paragraphen Peter Kürten 51 des Strafgesetzbuches (alte Fassung) hat, ist noch nicht entschieden.

Kürten selbst gab in langen Erzählungen eine interessante und von eindrucksvollen, zweifelsfreien Fakten gestützte Erklärung seiner schweren sadistischen Perversion. Der Vater, ein geschickter Gießereiarbeiter, war ein brutaler, cholerischer Säufer, der unter anderem einmal wegen Notzucht und Blutschande, begangen an seiner Tochter, einer Schwester Peters, anderthalb Jahre Zuchthaus zu verbüßen hatte; er hat seine Kinder schwer mißhandelt. Der Sohn trieb sich herum und traute sich nicht nach Hause, seine erste Flucht riskiert er als Achtjähriger. Er köpft Schwäne in den Anlagen. Bald gibt es Strafen wegen Unterschlagung, Herumtreibens, Zechbetrugs, Hausfriedensbruchs, Einbruchsdiebstahls; er würgt ein Mädchen in Altstadt.