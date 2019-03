Das Théâtre du Soleil lebt mit Schulden, seit es besteht. Als es 1970 die Cartoucherie im Pariser Vorort Vincennes mietete, hatte es damit zwar endlich sein eigenes Theater, aber die verlassene Fabrikhalle war halb verfallen, und bevor sie benutzt werden konnte, waren große Reparaturen notwendig. Das Dach mußte restauriert werden, sanitäre Anlagen gelegt, Sicherheitsvorschriften befolgt, eine Beleuchtungsanlage geschaffen werden. Obwohl man viele der Arbeiten selbst ausführte, beliefen sich die Schulden für die Herrichtung der Gebäude auf 650 000 Francs.

Durch den immensen Erfolg von "1789" (Einnahmen: 2,5 Millionen Francs) konnten die Produktionskosten der Aufführung gedeckt und ein Teil der Schulden bezahlt werden. "1793" amortisierte sich jedoch nicht vollständig, und die Subventionen waren damals noch so gering, daß sie die laufenden Ausgaben nicht deckten. Die alten Schulden konnten nicht bezahlt, neue mußten gemacht werden; das Theater brach unter dem finanziellen Druck fast zusammen. Um jedem ein monatliches Einkommensminimum zu sichern, ging die Gruppe ein Jahr lang stempeln, man probierte nur jeden zweiten Tag. Die Öffentlichkeit wurde alarmiert, es gab Unterstützungsaufrufe, Pariser Maler veranstalteten eine große Verkaufsausstellung zugunsten des bedrängten Theaters. Als es immer noch an Bargeld selbst für die dringendsten Ausgaben fehlte, eröffnete man im April 1974 den Kartenverkauf für das nächste Spektakel, dessen Premiere für den Herbst geplant war: Das Publikum sollte so im voraus schon an den Produktionskosten beteiligt werden. Die ungewöhnliche Aktion hatte Erfolg, 5000 Karten wurden verkauft für Aufführungen, die nun erst ein Jahr später stattfinden. Endlich entschloß sich auch der Staat, mitzuhelfen: Die Subvention wurde verdoppelt und beträgt jetzt eine Million Francs.

Daß die Gruppe alle diese Belastungen aushielt, die materiellen Schwierigkeiten hinnahm, ohne über ihnen auseinanderzubrechen, ist die Konsequenz eines Selbstverständnisses, das Theaterarbeit und Lebensform verbindet. Das Théâtre du Soleil ist ein Kollektiv; es besteht gegenwärtig aus 35 Mitgliedern: 19 Schauspieler, zehn Techniker (Handwerker, Schneiderei, Beleuchtung, Ton), vier Verwaltungsangestellte, ein Regisseur, ein Assistent. Jedes dieser Mitglieder hat das gleiche Gehalt (seit Januar 1975 pro Monat 1750 Francs), alle haben die gleichen Rechte. "Nous sommes égaux, mais pas similaires", sagt Ariane Mnouchkine, die Regisseurin des Soleil.

Die Stimmung in der Gruppe ist freundschaftlich und kreativ, Klatsch und Intrigen sind selten, Auseinandersetzungen werden temperamentvoll und ehrlich ausgetragen. Wahrscheinlich klappt es auch deshalb so gut, weil man nur in der Arbeit zusammen ist, es gibt keinen "Gruppenzwang" im Privatleben. Man wohnt nicht in einer Kommune (Überlegungen dazu gab es, wurden aber wieder fallengelassen), zwei freie Tage pro Woche sind jedem garantiert, und im Probenstadium werden auch die Abende nach Möglichkeit freigehalten (Arbeitszeit täglich von 10.00 bis etwa 19.00 Uhr). Mnouchkine: "Wir haben nur in der Arbeit ein Gemeinschaftsleben. Wir haben die gleichen Ziele, wir verfolgen die gleichen Interessen, und wir haben die gleiche Art zu leben gewählt, aber das beeinträchtigt in keiner Weise das Privatleben des einzelnen."

Politisch gesehen versteht sich die Gruppe als links, ohne jedoch einen festen Standpunkt zu haben. Einzelne Mitglieder sind politisch aktiv; die Gruppe als Ganzes gehört zum breiten Spektrum des "gauchistischen" Lagers.

Die Arbeit des Théâtre du Soleil zu beschreiben, ist schwierig. Es handelt sich nicht um Proben im üblichen Sinn, man bereitet nicht eine Aufführung vor, sondern entwickelt einen Darstellungsstil. Die Arbeit ist umfassender, als sonst am Theater üblich, Ausprobieren und Erweitern der eigenen Mittel ist ihr Kernpunkt. Die Grundlage dazu ist die Improvisation, aus der sich bis hin zum Stück alles entwickelt ("literarische" Stücke werden seit dem "Sommernachtstraum" im Jahr 1967 nicht mehr verwendet; die nachfolgenden Produktionen "Les Clowns", "1789", "1793" wurden, selbst geschrieben). Man einigt sich auf ein Thema und eignet es sich dann theatralisch an.

Inhaltlich hatte man nach der Beschäftigung mit der französischen Revolution das Verlangen, sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Formal stieß man durch den Improvisationsstil, die entwickelten körperlichen und artistischen Fähigkeiten auf den Stil des "maskierten Theaters" (Commedia dell’Arte, chinesisches Theater, Clowns, antike Tragödie). Dabei ergab sich die Schwierigkeit, daß der klassische Figurenbestand der Commedia nicht ausreichte, um die Probleme der Gegenwart abhandeln, zu können. So übernahm man schließlich nur Arlecchino und Pantalone als Gegenspieler und bemühte sich, dazu "personnages masqués" selbst zu erfinden.