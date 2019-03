Inhalt Seite 1 — Dackelfalte statt Denkerstirn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz J. Raddatz

Schade. Rolf Schneider hat es sich wieder einmal, wie mit seinen jüngsten Büchern, zu leicht gemacht. Dackelfalte statt Denkerstirn. Es wäre so einfach, nun auch lediglich zu polemisieren. Es ist so einfach, die "Tatsachen", die er mir entgegenhält, zu widerlegen. Zwei Beispiele für andere, um das Terrain sauber zu halten: Die Rundfunkversion eines zuerst gedruckt vorliegenden Textes darf wohl "Fassung" heißen; meine Bibliothek enthält ein Aragon-Porträt von Rolf Schneider – gut möglich, daß ein vielbeschäftigter Autor sich nicht erinnert.

Aber ich möchte nicht polemisieren, sondern es mir und ihm schwerer machen. Ich möchte Vielmehr fragen: Können wir nicht mal einen Augenblick ernst sein? Ernsthaft miteinander, von mir aus gegeneinander reden? Nicht Germanisches Café spielen, unterstellen, verdächtigen? Vielleicht kann dies hier Beginn eines Dialogs sein, der ja Gegensätze gar nicht verschmieren, der das Gespenst der Konvergenz gar nicht in unserem winzigen Teilchen Europa umgehen lassen muß. Erwachsene Leute sollten doch zu anderen Umgangsformen fähig sein. Zwei Themen ließen sich aus Schneiders Philippika herauslösen; eines des literaturkritischen Vorgehens und eines der literarischen Inhalte.

Zum ersten: das schöne Wort von den "Pankowologen" führt zu nichts, weil nicht stimmt, was darunter begriffen wird. Wer hätte etwas davon, nennte ich nun die DDR-Spezialistin für westdeutsche Literatur, Ursula Reinhold, eine "Rheintochter"? Es muß doch vorstellbar sein, daß auch Kritiker aus honorigen Gründen ein Thema, ein literarisches Gebiet interessiert; und daß dies nicht immer, dasselbe bleibt. Warum sich nur Weltgeschichte – oder Literaturgeschichte – in diesen Köpfen immer als Ranküne malt. Das Ergebnis heißt: Namen löschen in irgendeiner Enzyklopädie; und nach einer Schwenkung entdeckt dann jemand, der Mann war doch kein Agent; "Würger" heißt das bei Schneider. Als Marcel Reich-Ranicki in den 50er oder 60er Jahren häufig und Wichtiges zur Literatur der DDR publizierte – war er da im Sinne Schneiders ein "Pankowologe"? Undnun? Zwei Bücher zum Thema von ihm liegen vor – seitdem interessiert ihn anderes. Neuerdings ist es Peter Wapnewski, der des öfteren Bücher von DDR-Autoren kundig rezensiert – wo rubriziert er? Oder Wolfgang Werth? Hans Mayer wurde noch im vergangenen Jahr in einem Bändchen von Hermann Kähler "Der Krieg der Kritiker" beschimpft – analysiert wurde keine seiner Analysen. Ich habe sieben Bücher veröffentlicht, davon eines über DDR-Literatur; drei mehrbändige Editionen, davon keine zu diesem Thema – eine zumutbare Gewichtsverteilung, will mir scheinen. Das "Häuflein profilierter Spezialisten" und ihre "profitable Weisheit" ist schlicht ein Schemen. Wie wäre es denn, wir kämen mal weg von diesem Schattenboxen, diesem Minderwertigkeitskomplex – der Rolf Schneiders Artikel prägt – und hin zum Wahrnehmen dessen, was ist?

Dazu allerdings gehört: westdeutsche Kritiker – meist sehr verschiedener Meinung über dasselbe Buch – beschäftigen sich mit Büchern, die hierzulande erschienen sind. In der DDR ist das nicht so:’Die Texte zur Kritik fehlen meist. Die – wie ich finde: nicht illegitimerweise auf westdeutsche Literatur kaprizierten – Kritiker der DDR besprechen Bücher, die es in der DDR nicht gibt – von Handke über Fichte bis zu Enzensberger; oder unterschlagen Teile eines Werkes, wie Peter Weiss’ "Trotzki"; oder räumen einen Autor wie Böll, hilft er Solschenizyn, aus den kritischen Spalten, wie das Sortiment ihn aus dem Schaufenster räumt, über Nacht. Wäre diese ungewöhnliche kritische Verfahrensweise nicht ernsthafter zu diskutieren, als dummes Zeug von "Schulterklopfen", "Franke-Ministerium" oder "ideologisierten Geschmacksurteilen" zu faseln?

Weiter: Anthologien mit Texten vielerlei Art aus der DDR erscheinen in der Bundesrepublik, herausgegeben und eingeleitet von Autoren der DDR (wenngleich, eigenartigerweise, eher kärglich bis kläglich eingeleitet). Darf ich um ein umgekehrtes Beispiel bitten? Gibt es einen Band westdeutscher Dramen, herausgegeben von Joachim Kaiser, oder eine Lyrik-Anthologie mit einer Einleitung von Peter Rühmkorf in der DDR? Wenn derlei im Lande von Rolf Schneiders "armen Vettern" erscheint, dann betreut von DDR-Herausgebern. Die geben also bei sich die westdeutsche und bei uns die ostdeutsche Literatur heraus.

Und noch-weiter: von Faulkner über Kafka bis Musil – erscheint’s in der DDR, dann mit (schwerflüssigem) Vor- oder Nachwort, Entschuldigungs- und Erläuterungsgirlanden von DDR-Literaturkritikern. Rolf Schneider hat soeben Musils "Mann ohne Eigenschaften" gravitätisch umsorgt –, er weiß, wovon; ich spreche. Es ist die Bedingung für das Lizenzgeschäft. Wie hieße wohl die Denunziationsvokabel, machte Luchterhand derlei bei seiner Anna-Seghers-Ausgabe zur Bedingung ("Nur mit Nachwort von Gregor-Dellin") oder Hanser bei Günter Kunert ("Nur mit Einleitung von Raddatz")? Woher eigentlich diese miesepetrige Anpassung von zweierlei Recht? Fühlt man sich so schwach?