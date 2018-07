Mit einem Plastikbömbchen im Foyer – keiner weiß wirklich, wer es warf – begann in diesem Jahr das Filmfestival in Cannes, mit einer knalligen, kreischenden Plastikbombe auf der Leinwand klang es aus: Ken Russells „Tommy“, dritter Aufguß der gleichnamigen Rock-Oper von den Who, ist eine knallbunte Filmruine, so grell und laut, so wüst und monströs, daß man sich bald langweilt, sich nach einer ganz normalen Szene, einem ruhigen Bild sehnt.