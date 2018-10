Telephonseelsorge in der Bundesrepublik – zum Beispiel Hamburg

Von Jürgen Schmidt

Hamburg 1, Hauptbahnhofgegend, Sowiesostraße 21, erster Stock, die Tür gleich gegenüber der Treppe. Hinter dieser Tür wird zur Zeit vierundfünfzigmal pro Tag bestätigt oder widerlegt, „daß der Dialog am Telephon eine Erfahrung der Freiheit darstellt, innerhalb derer der Anrufer völlig er selbst sein kann, ohne daß er einen Druck zu fürchten hat, sei es in Form eines Urteils oder einer Belehrung – daß er begreifen lerne, wie man ihn unbedingt achtet...“ (Giulia Parodi vor dem 6. Internationalen Kongreß für Telephonseelsorge in Genf).

Das Zitat spricht nicht nur über die idealistischen Dimensionen telephonseelsorgerischer Arbeit. Bände. Bände spricht es auch über das Kunststück, das beispielsweise die rund dreißig regelmäßigen und fünfzehn gelegentlichen Mitarbeiter der hamburgischen Telephonseelsorge (TS) tagaus, nachtein zu vollbringen haben: Durchschnittlich vierundfünfzig Anrufern pro Tag, die mit sich und ihrem Latein am Ende sind, sollen sie unbedingte Achtung und Würde vermitteln. Aber danach fragen, wer sich ihrer Achtung und Würde annimmt, können diese Mitarbeiter nicht. Es wäre gar keiner da, der die Frage beantworten könnte.

Denn während seines Dienstes ist der Hamburger TSler durchweg mit sich und seiner Umgebung allein – und zwar mit einer Umgebung, die seine Lust, hier womöglich zwölf nächtliche Stunden lang therapeutischen Notdienst zu leisten, in dem Augenblick auf ein Minimum reduziert, in dem er sie betritt. Je nach Tageszeit, taucht er, wenn er jene Tür im ersten Stock der Sowiesostraße 21 erst einmal hinter sich zugemacht hat, entweder in trübes Halbdunkel oder aber in das buchstäblich gemeine Licht zweier Neonleuchten ein. Die monströse Rückfront eines Textilkaufhauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat die Sonne daran gehindert, jemals in diesen Raum zu scheinen.

Mit einem Nebenzimmer, das sich ebensogut als Zelle bezeichnen ließe, verhält es sich nicht besser. Und das Inventar: gleichfalls wenig ermutigend. Hier eine Liege, zwei Wolldecken und Kissen, Tisch, Stuhl, Waschbecken, Schnellkocher, Telephon. Dort eine kleine Handbibliothek, in die sich erstaunlicherweise auch die Selbstdarstellung der „Kommune 2“ verirrt hat, ein Schrank mit Beuteltee und Bettzeug, ein Pausentisch (auf dem regelmäßig das Allgemeine Deutsche Sonntagsblatt liegt) plus Gestühl, zwei Kleinregale, Schreibtisch, Drehstuhl. Hinzu kommen ein beschränkt funktionstüchtiges Radio, ein holzgeschnittenes „Pater Noster“, eine Jesu-Geburt-Darstellung und ein hölzernes Kreuz an der Wand sowie, mit verwegenem Unregelmaß an einen Wollfaden gespießt, die letzten Grußkarten urlaubender Kollegen, von denen im übrigen zwanzig hauptberuflich Pastoren sind. Auf dem Schreibtisch: eine Lampe, eine Uhr, eine dürftige Adressenkartei, Kleinkram und, natürlich auch hier, ein Telephon. Mit ihm können drei Gespräche zugleich angenommen, geführt und gespeichert werden.

Wir befinden uns mit anderen Worten an einem Ort, an dem unter dem lautlosen Druck christlicher Symbole Bekenntnisfreiheit praktiziert beziehungsweise an dem unter zumindest optisch bedrückenden Bedingungen fortwährend Leidensdruck abgearbeitet werden soll. Wäre dieser Ort eine Montage- oder Fabrikationshalle, wäre sie längst bestreikt.