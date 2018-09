In Paris schossen Bürotürme wie Pilze aus dem Boden. Jetzt werden Mieter gesucht.

Für 32 glasverkleidete Stockwerke 400 Millionen Francs (etwa 230 Millionen Mark) auf den Tisch legen – das können heute offensichtlich nur noch die Ölherren aus dem Orient. Jedenfalls konnten sich die Bauherren des Manhattan-Hochhauses im Pariser Büroviertd La Defense beglückwünschen, im Scheich von Kuwait einen zahlungsfähigen Käufer gefunden zu haben. Denn noch nie standen in der französischen Hauptstadt so viele Büros leer wie zur Zeit.

Anfang dieses Jahres warteten in der Pariser Region über eine Million Quadratmeter Bürofläche auf Mieter. Der Bauboom hält fast unvermindert an, obwohl die Promoter verzweifelt nach Kunden suchen. Deshalb zog die Regierung die Notbremse: Sie verordnete, daß in und um Paris in diesem Jahr nur 700 000 Quadratmeter Büroraum neu gebaut werden dürfen.

Allein in Paris arbeiten heute über eine Million Menschen im Büro. Nimmt man die sieben angrenzenden Departements von Großparis dazu, dann sind in diesem Areal 40 Prozent aller französischen Büroplätze vereinigt.

Die Pariser Regionalplaner wurmt es besonders, daß sich im Prestigeviertel von La Defense die Mieter rar machen. Hier entstand eine supermoderne Satellitenstadt mit einer bisher unbekannten Massierung von „Bürotürmen“. Doch die Bauherren sind zum großen Teil an ihrem Dilemma selber schuld. Statt der ursprünglich konzipierten 800 000 Quadratmeter Nutzfläche wird bald das doppelte Quantum erreicht sein.

Zuerst ließ sich das Geschäft gut an. Allein britische Interessenten legten rund sechs Milliarden Francs an, als das Geld noch billig war. Dann investierten Immobilienspekulanten, um der Inflation ein Schnippchen zu schlagen. Doch schließlich kletterten die Zinsen und mit ihnen die Quadratmeterpreise – die fertigen Bürohäuser fanden weder Käufer noch Mieter.

In zwei bis drei Jahren, so hoffen die Planer, soll der Büroüberhang abgetragen sein. Und bis dahin wird mancher verhinderte Büroverkäufer noch schön ins Schwitzen kommen. smi