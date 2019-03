Von Andreas Kohlschütter

Mit Donner und Paukenschlag, den Stolz über die gelungene Mayaguez-Aktion und den Schweiß dieses Kraftaktes noch auf der Stirn, brach Henry Kissinger nach Europa auf. Für alle Welt sei die Befreiung des von den roten Kambodschanern gekaperten US-Frachters ein Beweis gewesen, so warnte der US-Außenminister, "daß es Grenzen gibt, über die hinaus sich die Vereinigten Staaten nicht stoßen lassen, und daß dieses Land bereit ist, seine Interessen zu verteidigen". Nach all den Anfechtungen der letzten Wochen ließ diese Reiseouvertüre wiedererstarktes amerikanisches Selbstbewußtsein anklingen. Ist es von Dauer und von Tiefe?

Aus seinem zweiwöchigen Marsch durch den alten Kontinent geht es dem quecksilbrigen US-Außenminister darum, Allianzverbundenheit zu zelebrieren, vor allem in Westberlin, Bonn und auf der Nato-Gipfelkonferenz in Brüssel. Bilaterale Partnerschaften wollte er in Madrid, Ankara, Rom und beim Rendezvous mit Sadat in Salzburg reaktivieren. Beim Wiener Tête-à-tête mit Gromyko versuchte er den weiteren Fahrplan für den Entspannungsdialog zwischen den beiden Großmächten zu fixieren. Schließlich galt es, beim Pariser Ministertreffen von OECD und Internationaler Energieagentur die Bewältigung der Weltwirtschaftsprobleme zu programmieren.

Kissinger wird seine Europatour Schulter an Schulter mit Präsident Ford abschließen. Sie fällt noch in jene Denk- und Atempause, die sich Washington nach dem Debakel in Südostasien verschrieben hat. Indes beginnt sich eine Neukonzeption der amerikanischen Weltmachtrolle bereits abzuzeichnen. In seinen programmatischen Reden von St. Louis und Kansas City hat Henry Kissinger die Wegweiser gesetzt:

Amerika will allianzfreundlicher werden. Den Verbündeten und Freunden – besonders Westeuropa, Kanada und Japan – wird "höchste Priorität" zuerkannt. Das bedeutet eine Abkehr von der unangefochtenen Vorrangstellung, die bisher der "gegnerischen Partnerschaft", dem Entspannungsdialog mit Moskau, eingeräumt wurde.

Amerika will in Zukunft bei der Wahrnehmung seiner weltpolitischen Führungsaufgaben beweglicher und wählerischer vorgehen. Neue Engagements sollen sorgfältiger geprüft und nur noch auf Grund einer unzweideutigen nationalen Interessenlage sowie überzeugender Eigenkräfte des Partners eingegangen werden. Starre neue Allianzkorsette werden abgelehnt.

Amerika will die Entspannungsbeziehungen zur Sowjetunion und auch zu China weiterentwickeln. Sie bleiben als zweite Schiene ein unverzichtbarer Bestandteil des von Washington angestrebten Gleichgewichtssystems und internationalen Krisenmanagements. Aber härter und eindringlicher als zuvor, jetzt auch vom State Department, wird Moskau auf die Einhaltung der Entspannungsspielregeln festgelegt Und davor gewarnt, günstige Gelegenheiten auf Kosten Amerikas auszunutzen.

Amerika will sich mit neuer Verve den weltpolitischen Hauptthemen, den "Problemen der Menschheit" zuwenden, will "aufhören, ein Koloß zu sein, um wieder groß zu werden", wie Talleyrand es einst für Frankreich gefordert hatte. Das heißt zum Beispiel: den Neuanlauf im festgefahrenen Öl- und Rohstoffdialog mit den Entwicklungsländern wagen oder die Weltplagen wie Hunger, Überbevölkerung, Inflation, Arbeitslosigkeit zu bändigen versuchen. Und es heißt auch, mehr an das Ende des Jahrhunderts als an die nächste Wahl zu denken.

Unter diesen Zeichen ist Henry Kissinger auf Europatournee gegangen. Die schwerste Hürde war das Streitgespräch mit dem sich verärgert und frostig gebenden Gromyko um Fortschritte bei Salt-II und im Nahen Osten. Die Ankündigung, beide Themen müßten "in naher Zukunft" weiterbehandelt werden, läßt nicht auf ermutigende Durchbrüche in diesen heiklen Bereichen der Ost-West-Konfrontation schließen.

Trotzdem können die Europäer zufrieden sein. Ihr Stellenwert im Kalkül des großen amerikanischen Verbündeten hat sich nach der Räumung der US-Positionen in Indochina zweifellos vergrößert. Die Vereinigten Staaten bleiben freilich – und das ist bei aller Freude über die europäische Aufwertung nicht zu übersehen – eine Weltmacht mit Verankerungen sowohl im Atlantik als auch im Pazifik. Wer darüber spöttelt, Washington habe seine riesigen Flugzeugträger gegen die poveren Kanonenboote der Roten Khmers auffahren lassen wie einer, der eine Ameise einschüchtert, um sich nachher als Tiger aufzuspielen, hat so unrecht nicht. Nur übersieht er, daß sich bei eben dieser Mayaguez-Affäre, die Kissingers Entree und Wendung nach Europa so beflügelte, Kräfte entluden und Interessen offenbarten, die Amerika auch in Zukunft immer wieder von Europa trennen werden.