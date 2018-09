Aus der Herstatt-Pleite werden die Konsequenzen gezogen

Von Rudolf Herlt

Wer noch nie Geld verloren hat, weil ein Kreditinstitut seine Schalter schließen mußte, mag die deutsche Kreditwirtschaft für eine heile Welt halten. Die 37 000 privaten Einleger jedoch, die bei Herstatt zunächst um ihr Geld bangten, und gar jene fünftausend, die dann einen Teil ihrer Einlagen verloren haben, mußten erfahren, daß die privaten Banken gar nicht so wetterfest waren, wie sie immer vorgaben. Die ungewohnten Devisentermingeschäfte hatten für das private Bankgewerbe schlimme Folgen. Unter den Opfern waren viele Sparer, die sich unter dem Bankendach sicher gefühlt hatten. Ihr Vertrauen war mit einem Schlag dahin.

Seither wird fieberhaft daran gearbeitet, den Sparer und andere Einleger vor Verlusten zu bewahren, die aus dem Zusammenbruch eines Kreditinstituts entstehen. Das Ziel: Die Einlagen bei einer privaten Bank sollen genauso sicher sein wie bei Sparkassen, Landesbanken und Kreditgenossenschaften.

Denn eine Sparkasse oder eine Landesbank-Girozentrale hat bisher noch nie wegen hoher Verluste die Schalter schließen müssen. In diesem öffentlich-rechtlichen Bereich werden die Institute vor dem Kollaps durch regionale Stützungsfonds bewahrt, die jetzt auf 500 Millionen Mark aufgestockt werden. Sie müssen zunächst eingreifen, ehe die öffentlichen Gewährträger (Gemeinde, Stadt, Kreis, Land) – also letztlich die Steuerzahler – in zweiter Instanz zur Kasse gebeten werden und die Einleger voll entschädigen.

Auch bei den Kreditgenossenschaften, deren Garantiefonds mit 350 Millionen Mark ausgestattet sind, hat es noch keine offene Insolvenz gegeben. Einlagenverluste sind also auch dort unbekannt. Beide Gruppen, die Sparkassen und die Genossenschaften, setzen ihre Sicherungsmittel nicht für die Einleger, sondern zur Abwendung von Zahlungsschwierigkeiten der angeschlossenen Institute ein.

Die schwarzen Schafe waren also die privaten Banken. Ihre Einleger sollten denen der anderen beiden Gruppen gleichgestellt werden. Bundesfinanzminister Hans Apel kann zufrieden sein. Er brauchte im September 1974 nur einige Vorschläge für eine erweiterte Einlagensicherung in die Diskussion zu werfen, und schon legten die privaten Banken eigene. Pläne vor.