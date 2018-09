Inhalt Seite 1 — Der gute Geist von Leonberg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Arbeiter nahmen für ihre bankrotte Firma 2,1 Millionen Mark Kredite auf

Heinz Berndt, Betriebsratsvorsitzender bei „Bammes“ – wie die Einheimischen die Leonberger Maschinenfabrik Bammesberger & Co. nennen – lobt schwäbisch-bescheiden nur den „guten Geist, der in der Belegschaft herrscht“. Der Geschäftsführer des Unternehmens spricht jedoch von „Überraschung über die hohe Summe“ und von „Bewunderung für die spontane Hilfsaktion“. Gemeint ist die Absichtserklärung von 240 der 600 Beschäftigten des Unternehmens, insgesamt 2,1 Millionen Mark auf den Tisch des Hauses zu legen, um den drohenden Konkurs abzuwenden und die Arbeitsplätze zu erhalten.

Der Entschluß, „Bammes“ unter die Arme zu greifen und – was bisher ohne Beispiel in der Bundesrepublik ist – aus der Mitte der Arbeitnehmer einen Teil der zur Rettung der Firma notwendigen Gelder aufzubringen, ist schnell gefaßt worden. Denn die ebenso qualifizierten wie spezialisierten Fachleute bei Bammesberger, wo hochkomplizierte Maschinenanlagen für die Auto-

mobilindustrie hergestellt werden, hätten es schwer, anderswo in der Region Arbeit zu finden. Hinzu kommt jene für den schwäbischen Mittelbetrieb so typische enge Verbundenheit zwischen Mitarbeitern und Unternehmen, jene fast familiäre Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, von der Theodor Heuss in seiner Bosch-Biographie sagt, daß sie von einer „gemeinsamen christlichen Grundhaltung“ getragen sei.

Ohne den Rat der IG-Metall-Ortsverwaltung oder gar den Segen der reformfreudigen Stuttgarter Bezirksleitung der Gewerkschaft einzuholen, haben die 240 Arbeiter und Angestellten also gezeichnet: Die Mehrzahl mit 10 000 Mark, eine Minderheit mit Beträgen von 5000 Mark, die allesamt als Kommanditanteil oder stille Einlagen im Gesellschaftsvermögen verbleiben sollen.

Da nur wenige unter den „Spendern“ über flüssige Gelder in dieser Höhe verfügen, hat sich der risikofreudige Teil der Belegschaft notgedrungen bereit gefunden, Kredite aufzunehmen, für die das – wie gemunkelt wird – mit 25 Millionen Mark verschuldete Unternehmen nicht mehr gut ist. Voraussetzung für die Auszahlung (so steht es in der Verpflichtungserklärung) soll jedoch sein, daß die Landesregierung Baden-Württemberg nachzieht, die Landeskreditbank also ihrerseits ein „Massendarlehen“ zur Verfügung stellt. Außerden muß der am 9. Mai angemeldete Vergleich bestätigt werden und eine Kreissparkasse die zugesagten Kleinkredite gewähren.