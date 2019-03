Am Aktienmarkt geht es nicht mehr voran. Bisher wurde der Aufschwung von der monetären Seite getragen, jetzt warten die Anleger auf bessere konjunkturelle Daten. Doch sie bleiben aus. Zum Leidwesen aller, meine verehrten Leser, vor allem aber jener "Berater", die ihrer Kundschaft eine mehrjährige Hausse vorausgesagt haben. Wie auch sonst bei Einkehr einer unerwünschten Börsenruhe hilft man sich mit kühnen Gedankenspekulationen in der Hoffnung, von dieser Seite her den Aktienhandel wieder in Schwung zu bekommen.

Deshalb ist es ratsam, alle Veröffentlichungen über angebliche Fakten, die Kurse positiv beeinflussen können, besonders sorgfältig auf ihren möglichen Wahrheitsgehalt abzuklopfen. Lassen Sie uns heute, meine verehrten Leser, aus dieser Sicht einmal die Vorgänge um die VW-, AEG- und Mannesmann-Aktien kritisch unter die Lupe nehmen.

Unbestritten ist, daß in den letzten Monaten Schweizer Banken größere Posten an VW-Aktien erworben haben. Was wollen sie damit?

Die Züricher Bankiers schweigen. Sie sagen nicht einmal, ob sie die Papiere auf eigene Rechnung oder im fremden Auftrag übernahmen. Stimmt es – wie man in den Börsensälen wissen will –, daß die Aktien für ein arabisches Ölland bestimmt sind? Vor einiger Zeit war dem Schah von Persien bereits die Absicht unterstellt worden, sich am Volkswagenwerk beteiligen zu wollen.

VW-Chef Toni Schmücker hält das für wenig wahrscheinlich. "Ich war schon einmal bei ihm Aber davon hat er mit mir nicht gesprochen." Tatsächlich hat es der Schah bisher vermieden, sich gegen den Willen und ohne Wissen der Geschäftsleitung an einem Unternehmen zu beteiligen. Der Schah sucht nicht nur Anlagemöglichkeiten für seine Öldollars, sondern zugleich auch technische Kooperation. Und sie ist gegen den Widerstand eines Vorstandes schwer vorstellbar.

Nachdem der Schah bei VW aus der Gerüchteküche ausgeschieden ist, wendet sich das Börseninteresse Kuwait zu. 15 Prozent des Kapitals der Volkswagenwerk AG von 900 Millionen Mark sollen angeblich zu jenen Daimler-Aktien ins Wüstenportefeuille gelegt werden, die Kuwait im vergangenen Jahr von der Quandt-Gruppe gekauft hatte. Mit dem Erwerb von VW-Aktien würden die Kuwaitis erstmals mit ihrem bisher eisern durchgehaltenen Grundsatz brechen, sich nur Qualitätsaktien "hinzulegen". Dieses Prädikat trifft für die Daimler-Papiere zu, aber bestimmt nicht für VW.

Der Wolfsburger Konzern steckt in einer tiefen Krise; ihre Bewältigung kostet mehr als eine Milliarde Mark. An Dividene ist vorerst nicht zu denken, obgleich es Bestrebungen gibt, die Bilanz für 1975 durch Auflösung stiller und offener Reserven so zu bereinigen, daß im Geschäftsjahr 1976 ein verteilbarer Gewinn entstehen kann. Wolfsburg muß Dividenden zahlen, um wieder emissionsfähig zu werden.