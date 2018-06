Die in Moskau und Ost-Berlin geschürte Kampagne gegen den Vier-Mächte-Status von Berlin, und gegen die Bindungen West-Berlins an die Bundesrepublik geht weiter! Nachdem die Sowjetunion gerade erst in einer Notiz an UN-Generalsekretär Waldheim die Vier-Mächte-Zuständigkeit für Ost-Berlin heftig bestritten hatte, meldete sich jetzt der sowjetische Botschafter in Ost-Berlin, Pjotr Abrassimow, offiziell zu Wort: Er sprach von einer "ernsten Verletzung des Berlin-Abkommens", weil Außenminister Genscher seinen Kollegen Kissinger zu einer Stippvisite nach West-Berlin begleitete.