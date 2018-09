Von Hayo Matthiesen

Die untergehende Sonne liegt warm über der weiten Oberrheinebene, spielt um die Wipfel des Pfälzer Waldes und taucht die Ruine des Hambacher Schlosses in goldenes Licht. Da erheben sich in dem mittelalterlichen Bau die Männer von ihren Sitzen, entblößen das Haupt, und markig erklingt ihr Gesäng: „Deutschland, Deutschland über alles...“

Am Abend großer Kommers in der Festhalle des Pfalz-Städtchens Landau: Mützen in bunten Farben, Rot und Braun, Blau und Orange, Grün und Lila; wallende Federbüsche am Barett, weiße Stulpenhandschuhe, schwarze Schaftstiefel, prächtige Schärpen, klirrende Degen, kühles Bier und heiße Lieder: „Schwenkt der Schläger blanke Klingen, hebt die Becher, stoßet an!“

Um Mitternacht dann der Zug durch die Stadt: Trommelwirbel, Fanfarenklang und wehende Fahnen; Fackelschein, lodernde Scheite und stiebende Funken – Feuerrede auf dem Rathausplatz in Landau, und „Flamme empor!“ erschallt es tausendstimmig durch die Mondnacht und . wieder: „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt.“

Oh, neue Burschenherrlichkeit! Eine vergessengeglaubte Vergangenheit hat uns offenbar eingeholt: die Korporationsstudenten, in Wichs und Schmiß. Feuerrede, Festkommers und Feierstunde waren die Höhepunkte desBurschentages der Deutschen Burschenschaft in der letzten Woche in der Pfalz. Mit 3500 aktiven und 25 000 ehemaligen Studenten (Alte Herren) ist die Deutsche Burschenschaft (DB) die größte schlagende Verbindung, mit 138 Korporationen in der Bundesrepublik, Westberlin und Österreich ist sie zugleich die größte Vereinigung in dem Dachverband Convent Deutscher Korporationsverbände (CDK), dem noch 15 weitere, der DB nicht unähnliche Organisationen angehören. Damit ist der CDK der eine gewaltige Block der, nach ihrem Selbstverständnis, national-freiheitlich denkenden Studenten; der andere ist der von einem religiösen Menschenbild geprägte Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen (CV) mit 119 Korporationen. Zusammen zählen beide rund 50,000 Studierende und 200 000 Alte Herren als Mitglieder.

Diese beachtliche Formation hat sich in den letzten Jahren gefestigt, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. In Landau erkannte der CDU-Bürgermeister Walter Morio den Trend der Zeit richtig: „Die Deutschen Burschenschafter haben Tritt gefaßt.“ Dieses Treffen könnte, so meinte Morio in seinem herzlichen Willkomm, „wegweisend werden“.

Wenn nicht alles täuscht, mag das wohl sein, denn allenthalben sind sie aktiv, die Korporierten und die Burschen. Die Mitgliederzahlen steigen seit etwa zwei Jahren. In mittleren und kleinen Universitätsstädten ist das Klima am besten. Noch arbeiten sie vorwiegend in politischen Hochschulgruppen mit, insbesondere dem CDU-nahen RCDS, doch hier und da, wie etwa in Mannheim und Kiel, sind bereits eigene Korporationszirkel politisch aktiv, die, wie in München, in den Rektoraten durchaus gern gesehen werden. An 20 Hochschulen sind über 40 CVer in der studentischen Selbstverwaltung tätig.