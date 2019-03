Es ist aufgefallen, daß deutsche Kunst und Künstler in Frankreich wachsendes Interesse erregen. Woraus denn die Formel vom "teutonischen Fieber" entstand. Sie ist natürlich übertrieben: Es betrifft nicht ganz Frankreich, und ein Delirium ist auch nicht ausgebrochen.

In der Malerei ist die Sache so unproblematisch wie in der Musik. Die "alten Pariser" Max Ernst oder Hans Hartung, werden beinahe für Franzosen gehalten. Und Stockhausens Konzerte ziehen Jahr um Jahr ebenso viele Zuhörer wie in Deutschland an, wenn nicht sogar mehr. Auch die Herrschaft der deutschen Dirigenten ist ungebrochen geblieben: Karajan mit den Berliner Philharmonikern wird seit langem schon bejubelt, Karl Böhm, auch wenn er ein französisches Orchester leitet, wie ein Heiliger verehrt.

Als bei der Berufung des Schweizers Rolf Liebermann zum Chef der Großen Oper Kritik laut wurde, ging es allein um die Frage, ob denn wirklich kein Franzose für diesen Posten zu finden sei. Aber daß Liebermann aus Hamburg kam, sprach nicht gegen, sondern eher – nach seinen dortigen Erfolgen – für ihn. Kein Einspruch wurde dagegen, erhoben, daß er dem Hamburger Dirigenten Horst Stein die musikalische Verantwortung über die "Parsifal"-Aufführung übertrug. Auch an dem Berliner Stein von der Schaubühne nimmt niemand Anstoß: Die Kunde, daß er, der Schauspielregisseur, sich demnächst als Inszenator von Wagners "Ring" in Paris erproben werde, erstaunt, aber schockiert nicht.

Viele Franzosen leisten sich den Luxus, das Bild von uns Deutschen terriblement zu simplifizieren. Entweder sind wir tüchtig, hart, geradeaus und abschreckend, oder wir sind weich, träumerisch, ahnungsvoll, phantastisch, nebulös und anziehend. Entweder tun wir Unrecht von morgens bis abends. Oder wir erleiden es. Den ersten Typ erkennen die Franzosen in den deutschen Porno-Filmen wieder, die an Grobheit, Deutlichkeit, Phantasielosigkeit nicht zu überbieten sind. Dem zweiten Typ – dem träumend Allfühlenden – huldigen die intellektuellen Kino- und Theatersachkundigen, wenn sie sich an deutschen Bildstreifen wie Syberbergs Legende vom romantisch-schönen "Ludwig" begeistern und andere zur Begeisterung bringen.

Speziell dieser in Frankreich weitaus mehr als in Deutschland gelobte Film hat in Paris monatelang ein Avantgarde-Kino gefüllt. Was unfilmisch war an diesem Film oder eine gewisse Leere aus Sparsamkeit enthielt, wurde mit Sympathie hingenommen. Und was man an der Geschichte des auch in Frankreich beliebten Königs nicht verstand, wurde unter dem Motto "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" liebevoll hingenommen.

Das Unverständliche für die Pariser ist, daß deutsche Filme in ihrem- Entstehungsland offenbar weniger Beifall finden als in Frankreich. Cinéasten wie Werner Schroeter ("Schwarzer Engel"), der demnächst mit der für Problematik sehr geeigneten Jeanne Moreau drehen will, Fassbinder ("Faustrecht der Freiheit"), der mit der in Frankreich sehr beliebten, auch schon recht französierten Romy Schneider "Immensee" verfilmen möchte, Werner Herzog, der soeben für seinen "Kaspar-Hauser"-Streifen in Cannes drei Preise erhielt – sie alle werden unter den Rettern und Fortsetzern der europäischen Kunstform Film genannt: leise, sanft streben sie in ihren leichten Booten durch poetischen Nebel, in dem gleichwohl revolutionäre Blitze wetterleuchten, neuen Ufern zu.

Im "Monde", dem Pariser Blatt, das wöchentlich Empfehlungen über Veranstaltungen in der Hauptstadt gibt, wurde soeben in der Filmsparte Alexander Kluges "Gelegenheitsarbeit einer Sklavin" genannt, in der Theaterliste "Dantons Tod" von Büchner, unter den Ausstellungstips ein Environment des jungen Jochen Gerz: das "Dachau-Projekt". In allen Gruppen also Hinweise auf deutsche Werke; in der musikalischen Sparte sowieso.

Übrigens ist es auch früher schon vorgekommen, daß Künstler, gleich welcher Herkunft, sich zuerst im Ausland durchsetzten Und dann erst daheim. Zwar ein Umweg, mühsam, jedoch sympathisch. Josef Müller-Marein