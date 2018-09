Inhalt Seite 1 — Der Boß von morgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rosemarie Fiedler-Winter

Maßgebend für die Grundhaltung der unternehmerischen Entscheidungen“, so Hans Ulrich, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen, „sind die Wertvorstellungen der obersten Führungsgruppe.“ Mit diesem Anspruch, den der Schweizer Hochschullehrer bei den letzten St. Gallener Managementgesprächen an Studenten und Manager richtete, verband er gleichzeitig die Forderung, auch die Wertvorstellungen über den Manager der Zukunft deutlicher zu machen.

Was Ulrich dort formulierte, spiegelt einen Trend wider, der in manch: einer Unternehmensleitung neuerdings zu beobachten ist. Ulrichs Gießener Kollege Knut Bleicher bei gleicher Gelegenheit: „Der Manager der Zukunft wird sich weniger als bisher um die internen Probleme seines Unternehmens kümmern und mehr als Repräsentant des Unternehmens in der Öffentlichkeit auftreten. Seine Hauptaufgabe wird darin bestehen, Anstöße zur Zielfindung im Unternehmen auf Grund seiner Kenntnis und Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Umwelt des Unternehmens zu geben.“

Eine Befragung von Top-Managern, führenden Verbandsvertretern und Wissenschaftlern ergab, daß durchaus nicht Einmütigkeit darüber besteht, was der Manager von morgen gelernt haben sollte, welche Eigenschaften er mitbringen, was er erfahren haben muß und wie seine Aufgaben insgesamt definiert werden.

Schon für die Ausbildung werden unterschiedliche Schwerpunkte genannt. Während etwa die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) herausstellt, daß der Spitzenmanager zunehmend eine fundierte theoretische Ausbildung benötigt, die es ihm erlaubt, systematisch zu analysieren, spricht Bleicher auf manches Fachgebiet bezogen von eihem „Halbzeitwert des Wissens von etwa vier Jahren“. Allerdings betont auch er, daß es vor allem auf die Fähigkeit ankommen werde, mit hochkomplexen und variablen Verhältnissen intellektuell fertig zu werden.

Dabei wird generell auf das Hochschulstudium, aber keineswegs nur auf Volks- oder Betriebswirtschaft verwiesen; außerdem, zum Beispiel von Hans Hellwig (Deutsches Institut zur Förderung des industriellen Führungsnachwuchses), darauf, daß eine akademische Vorbildung „nicht unerläßlich“ sei. IG-Metall-Vorstandsmitglied Rudolf Judith macht darauf aufmerksam: „Jeder Manager sollte eine Zeitlang in einem Betrieb als Nichtführungskraft, möglichst als ‚einfacher‘ Arbeiter oder Angestellter gearbeitet haben.“ Eine Bemerkung, an die der Vorsitzende des Bundesverbandes Junger Unternehmer, Michael Böhmers anschließt, wenn er zu den erforderlichen Erfahrungen nicht nur gute Sprachkenntnisse zählt, sondern „Praxis auch in körperlicher und Routinearbeit“.

Wesentlich in diesem Zusammenhang dürfte auch eine „gezielte job rotation“ sein, wie sie German Broja, Personalvorstand der Bayer AG, nicht nur in ein und demselben, sondern auch zwischen einzelnen Unternehmen vorschlägt, oder internationale Praxiserfahrung, die künftig möglicherweise speziell in Entwicklungsländern gesammelt werden sollte. Vieles läßt sich dabei auf einen gemeinsamen Nenner bringen, den Jochen Wistinghausen von der Rudolf-Poensgen-Stiftung so formuliert: „Komplexe Sachverhalte auf wenige Grundtatbestände zurückführen.“