Der Präsident der Neuen in der Alten Welt

Von Hella Pick

Europa Eine Woche lang ist Präsident Ford, der ungekrönte König des Westens, wie ein Wirbelwind durch Europa gereist und hat sich, einem strapaziösen Programm unterworfen. Er wollte erforschen, wieviel Einfluß die Vereinigten Staaten im Atlantischen Bündnis noch haben, wollte demonstrieren, daß er mehr ist als bloß ein aufrechter Mensch: ein Diplomat nämlich, und der Chef der amerikanischen Außenpolitik.

Brüssel und das Nato-Treffen waren die erste Station. Dann kam die umstrittene Stippvisite in Madrid, wo der Präsident keine andere Wahl hatte, als den greisen und hinfälligen General Franco zu umarmen. In Salzburg, bei den todernsten Nahostgesprächen mit dem ägyptischen Präsident Sadat, absolvierte Bord dann seine erste diplomatische Bewährungsprobe. Und weil die Italiener sich immer beklagen, daß sie bei Präsidentenreisen nach Europa ausgelassen werden, flogen Ford und seine Begleiter am Dienstag in aller Herrgottsfrühe nach Rom, verbrachten dort ein paar Stunden als Gäste der italienischen Regierung, nahmen ein letztes opulentes Bankett mit und ließen sich auch noch den Segen des Papstes erteilten, ehe sie sich zum Rückflug wieder an Bord der „Air Force 1“ begaben. In Washington konnten sie dann ruhigen Gewissens verkünden, daß Amerikas Glaubwürdigkeit und seine Führungsrolle in der Welt wieder einmal erfolgreich gekräftigt worden seien.

In Wirklichkeit freilich hat Präsident Ford in Europa erkennen müssen, daß sein Einfluß auf die Verbündeten, ja selbst seine Fähigkeit, sie zu beeindrucken, ihre Grenzen haben. Sogar das positive Resultat seiner Gespräche mit Sadat verdankt er wahrscheinlich mehr dem israelischen Überraschungsbeschluß, auf dem Sinai die in vorderster Front stehenden Truppen auszudünnen, als der eigenen Überzeugungskraft. Im übrigen aber mußte er auf seiner Europatour erleben, daß die „imperiale Präsidentschaft“ außerhalb der Vereinigten Staaten heute ebenso wenig akzeptiert wird wie seit der Watergate-Affäre in Amerika.

Im Zick-Zack-Kurs

Zyniker lästern, daß jeder Präsidentschaftskandidat seinen Wahlkampf mit einem Ausflug ins Ausland beginne; obendrein habe der Präsident dringend eigene diplomatische Erfahrungen sammeln müssen, da er ja neuerdings entschlossen sei, aller Welt zu demonstrieren, daß er die amerikanische Außenpolitik bestimme, nicht Henry Kissinger. Derlei Zynismen reichen freilich nicht aus. Ford weiß sehr wohl, daß sein Handeln ihn im eigenen Land zum Helden gemacht hat, jedoch die übrige Welt noch keineswegs davon zu überzeugen vermochte, daß Amerikas Führung bei ihm in guten Händen liege. Da war noch ein gutes Stück Überzeugungsarbeit zu leisten.