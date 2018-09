Was mich betrifft, ich empfinde mich als durchaus selbständige Erscheinung, und mein Welterlebnis ist kein brüderliches, sondern eben dies meine. Du störst mich nicht... Selbstgerechtigkeit? O nein – sondern weit eher das Gemeinschaftsgefühl mit denen, die auch, gleich mir, es wissen, wie viel wir alle, die Kunst und Geistesart unserer Generation, es verschuldet haben, daß die Katastrophe kommen konnte... diese wüthende Leidenschaft für das eigene Ich. Dieser Leidenschaft verdankst du einige enge, aber geschlossene Hervorbringungen. Du verdankst ihr zudem die völlige Respektlosigkeit vor allem Dir nicht Angemessenen, eine „Verachtung“, die locker sitzt wie bei keinem, kurz, die Unfähigkeit, den wirklichen Ernst eines fremden Lebens zu erfassen.

Heinrich Mann am 5. 1. 1918 in einem Brief an Thomas Mann. Der Brief wurde nicht abgeschickt.

Nichts Neues von der Nationalstiftung

Eine „kleine Anfrage“ der CDU-CSU-Fraktion nach dem Schicksal der guten alten, noch gar nicht vorhandenen Deutschen Nationalstiftung beantwortete Innenminister Maihofer jetzt mit einer großen Antwort; Auf elf Schreibmaschinenseiten wird das heikle Thema ausgebreitet: Heikel ist es einerseits wegen der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in Sachen Kultur; andererseits wegen der Definition dessen, was denn die zu bewahrenden „Werte der deutschen Geschichte“ im allgemeinen und die zu berücksichtigenden „ostdeutschen Kulturleistungen“ im besonderen sind. Innenministerielles – Resümee: Über die Deutsche National Stiftung, ein bereits 1973 von Willy Brandt in der Regierungserklärung erwähntes, dringendes Desiderat, konnte bisher „was die Bundesregierung bedauert, Einvernehmen ... nicht erzielt werden ... Die Bundesregierung wird das Vorhaben ... weiterhin mit dem erforderlichen Nachdruck verfolgen ... Die Bundesregierung verkennt allerdings nicht, daß die Verwirklichung des Vorhabens... innerhalb des wünschenswerten zeitlichen Rahmens möglicherweise nicht erreicht werden kann ... Da der Bundesregierung jedoch daran gelegen ist, die mit dem Vorhaben ... verfolgten Absichten so bald wie möglich zu verwirklichen, bereitet sie gleichlaufend mit ihren Bemühungen ... vorsorglich eine Zwischenlösung vor.“

Bohners Ballett-Experiment am Ende

Schwarzer Tag für das Tanztheater in Deutschland: Der Dauerkrach zwischen Gerhard Bohner, einem der begabtesten deutschen Choreographen, Leiter des aus zwölf Tänzern bestehenden „Tanztheaters Darmstadt“, und seinem Intendanten Beelitz explodierte in einem „Offenen Brief“ Bohners und der darauf folgenden fristlosen Kündigung des Choreographen. „Terror“, „diktatorisches Verhalten des Intendanten“, „öffentliche Verleumdung des Tanztheaters durch die hauseigene Theaterzeitung“ – dies sind noch die milderen Vorwürfe Bohners. Schwerer wiegt die Anschuldigung, Beelitz habe das 1972 von ihm mitbegründete Experiment eines zeitgenössischen Tanztheaters frei vom Operndienst abgewürgt und eine fest geplante Südamerika-Tournee „hintertrieben“. Wenn der Versuch mit kritischem Anti-Ballett schon an einem kleinen Haus scheitert, darf man, sich wenig Hoffnung auf Erneuerung opulent steriler Ballett-Tradition an den größeren Theatern machen.

Wir Armleuchter

Schließlich hat er reagiert wie ein verwöhnter Trotzkopf: Frank Sinatra, dem es offensichtlich schwerfällt, seine geschäftliche Niederlage bei den Deutschen zu verwinden. Kaum außer Landes, warf er ihnen aus London eine Handvoll Eierpampe nach. In einer Teepause seines Konzertes dort gab er nämlich den Bösewicht bekannt, der ihm den Erfolg verhunzt hatte: die deutsche Presse. Nun ist es gewiß wahr, daß manche Zeitungen tief in die Grabbelkiste ihres Archivs gelangt und eine Menge auch fadenscheinig gewordener Lumpen hervorgeholt hat. Aber wahr ist auch, daß sich der Künstler selber ungern Mäßigung auferlegt. Nannten ihn die einen „Rüpel“ (Bild, Stern) oder „Ekel“ (Time) oder „den Maßlosen“ (Hamburger Abendblatt), so hieß er sie nun allesamt von der Bühne herab Gangster und Armleuchter. Kramten die einen in seinen alten Geschichten, langte er in ihre Geschichte und schlug, blind vor Wut, zurück: „Dachau“ könne er da nennen „oder ähnliche Orte“. Aber vermutlich fühlte sich weniger die Person als das Industrieunternehmen Sinatra falsch behandelt, denn das hatte sich rasend verkalkuliert und war seine Gesangsware zu Wucherpreisen (bis zu 290 Mark der Sitz) nicht losgeworden: In München kauften statt 12 000 nur 4500, in Berlin sogar nur 2200 statt 11 800. Niemand wird jemals wieder so viel Geld für so wenig Gesang verlangen.