Zum erstenmal seit 27 Jahren wurden weniger Zigaretten geraucht

Nun fangen auch Deutschland Raucher an zu sparen. In den drei ersten Monaten 1975, so ermittelte das Statistische Bundesamt, haben sie mit 31 Milliarden Zigaretten über zwei Prozent weniger geraucht als im ersten Quartal 1974. Damit ist zum erstenmal seit der Währungsreform der Zigarettenabsatz im Vergleich zu einem Vorjahresquartal zurückgegangen. Dieser Trend, so wurde in der Zigarettenindustrie festgestellt, hat sich auch im April und Mai noch fortgesetzt.

Anders als in früheren Zeiten wirtschaftlichen Abschwächung wichen, in diesem Jahr die Raucher nicht verstärkt auf die billigere Art des Selbstdrehens aus. Denn auch Feinschnitt-Tabak^ wurden in diesem Jahr weniger verkauft als noch vor Jahresfrist. Dabei kostet eine selbstgedrehte Zigarette zwischen vier und fünf Pfennigen, eine Zigarette aus der Fabrik immerhin elf bis zwölf Pfennige.

Erklärung für den Absatzrückgang: Die Raucher sparen infolge der konjunkturellen Unsicherheit auch beim Zigarettenkonsum. Noch gravierender ist, daß die Zahl der Gastarbeiter rückläufig ist, die als starke Zigarettenkonsumenten und Stütze mancher Marke gelten. gf