Wo alles von Thomas Mann spricht, wollen wir an Rainer Maria Rilke denken, der auch vor hundert Jahren geboren wurde, am 4. Dezember 1875 in Prag. Spricht jemand von ihm? Wenige Tage, ehe der Dichter am frühen Morgen des 29. Dezember 1926 im Sanatorium Val-Mont bei Montreux an Leukämie starb, schrieb er – als letzte Eintragung in sein letztes Taschenbuch – ein Gedicht, das beginnt: "Komm du, du letzter, den ich anerkenne, / heilloser Schmerz im leiblichen Geweb", und das mit den Worten endet: "Niemand der mich kennt". In einem anderen, zugleich banaleren und tieferen Sinn hat Rilke erst jetzt recht: Nur wenige Menschen noch "kennen" Rilke vom Sehen, Sprechen, von eigener Korrespondenz. Wer geglaubt hat, er kenne Rilke, wird in Verwirrung gestürzt durch den Katalog "Rainer Maria -Rilke, 1875–1975", den Joachim W. Storck in Zusammenarbeit mit Eva Dambacher und Ingrid Kußmaul zu der von ihm besorgten Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum in Marbach am Neckar (bis 21. Dezember) vorbereitet hat (in Kommission des Kösel Verlages, München, 1975; 360 S., mit Handschriften, Zeichnungen, Photos, Zeittafel, Register, 38,– DM). Ein reiches, in all seinem äußeren Glanz schlichtes, ja, schweres Leben, von früh an ganz dem Dienst am Werk geweiht, entfaltet sich hier, von den erschreckenden Aphorismen der Mutter ("Das ganze Mineralreich genügt oft den Menschen nicht, um eine glückliche Frau zu steinigen"), über zahlreiche bisher nicht bekannte Briefe und Dokumente, bis hin zu der noch immer zu wenig erforschten Wirkung Rilkes auf die Weltliteratur, wie sie vor allem aus dem intensiven, noch nicht zugänglichen Briefwechsel mit Marina Iwanowna Zwetajewa (oder deren Korrespondenz mit Boris Pasternak) zu ahnen und aus Rilkes Verhältnis zu Valéry oder Gide zu, erfahren ist. Welche Bedeutung die junge Marina Zwetajewa, die heute neben Anna Achmatowa als bedeutendste russische Lyrikerin dieses Jahrhunderts gilt, für Rilke hatte, läßt sich bis jetzt fast nur aus indirekten Quellen erschließen, die der Katalog zitiert. Eine der letzten großen Dichtungen aus Rilkes letztem Lebensjahr, erst aus dem Nachlaß bekannt geworden, beginnt mit einem Anruf Marinas, die nach siebzehn Exiljahren 1939 mit ihrem Mann, einem ehemaligen Offizier der Weißen Armee, in die Sowjetunion zurückkehrte, wo sie sich zwei Jahre später, von Mann und Sohn getrennt, das Leben nahm: "O die Verluste ins All, Marina, die stürzenden Sterne! / ... Wellen, Marina, wir Meer! Tiefen, Marina, wir Himmel." Vier Jahre nach Rilkes Tod schrieb Marina in einem Brief: "Rilke war mein letztes Deutsch, wie ich sein letztes Rußland war." Neben den für die Literaturgeschichte wichtigen Zeugnissen wie Klaus Manns Lob ("Wortgebilde von nie dagewesener Kühnheit und Süße") findet man die unscheinbaren, bestürzenden oder rührenden Dokumente, wie jenen Zuruf, den die Freundin Lou Andreas-Salome, als sie sich mit dem Wiener Arzt Dr. Pineles zusammentat, dem Freund zum Abschied schrieb – auf die Rückseite einer Milchrechnung: "Wenn einmal viel später Dir schlecht ist zu Muthe, dann ist bei uns ein Heim für die schlechteste Stunde." Man friert bei dem kalten Bibliothekswort "Katalog" also: hier ist ein tauglicher Führer zu Rilke und seinem Werk, ein dickes Buch zum Blättern, mehr: zum Lesen.

Rolf Michaelis