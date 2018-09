Die große verteidigungspolitische Debatte im amerikanischen Senat endete in der vergangenen Woche mit zwei politisch wichtigen Ergebnissen: Erstens mit einer klaren Absage an den Isolationismus und zweitens mit einer Rückenstärkung für den Präsidenten.

Damit schloß sich die Mehrheit der US-Senatoren den zuvor von Präsident Ford, Vizepräsident Rockefeller und Verteidigungsminister Schlesinger in verschiedenen Reden aufgestellten Forderungen an. Die militärische Macht Amerikas dürfe nicht durch Kürzungen am Verteidigungshaushalt geschwächt, die Politik der Entspannung gegenüber der Sowjetunion müsse aus einer Position der Stärke geführt werden.

So erklärte Präsident Ford in West Point vor Kadetten: „Um Freunde und Gegner von Amerikas Einheit und vom Wert seiner Versprechungen zu überzeugen, müssen wir eine Verteidigungskraft aufrechterhalten, die keiner in der Welt nachsteht“. Vor Offiziersanwärtern in Annapolis betonte Rockefeller: „Wir wollen die Entspannung, kalter Realismus zwingt uns jedoch, den Machtzuwachs unseres potentiellen Gegners nicht zu übersehen.“ Und Schlesinger verlangte die Stärkung der eigenen Militärkraft, bis „die Sowjetunion bereit ist, die Dauerhaftigkeit der westlichen Gesellschaftssysteme anzuerkennen.“

Die von den beiden liberalen Demokraten Senator Edward Kennedy undSenator Alan Cranston angestrengte Verteidigungsdebatte endete mit einer klaren Niederlage der liberalen Rüstungskritiker in beiden Parteien. Nachdem das Repräsentantenhaus im Mai bereits mit 332 zu 64 Stimmen vorangegangen war, hieß jetzt auch der Senat mit 77 gegen 6 Stimmen den Haushaltsposten von 25 Milliarden Dollar für Waffenentwicklung und Rüstungsforschung gut.

Das bedeutet, daß nahezu alle jene von Präsident Ford im Januar dem Kongreß vorgeschlagenen neuen Waffensysteme entschlossen weiterentwickelt werden: die Trident-Raketen und Unterseeboote; der B-1 Bomber, der die B-52 Flotte ersetzen soll; die Minutemann-III Rakete mit erhöhter Zielgenauigkeit und Explosivkraft; das luftmobile Frühwarn- und Radarkontrollsystem AWACA; der XM-1 Panzer und der F-111Überschalljäger.

Abgelehnt wurde vor allem auch der von Edward Kennedy unterstützte Antrag, die Zahl der aktiven US-Divisionen auf 14 zu beschränken. Die Kampftruppenbestände sollen im Gegenteil, bei gleichzeitigem Abbau logistischer Einheiten, auf mindestens 16 Divisionen aufgestockt werden. Vehement verworfen wurde schließlich der Vorschlag, die in Übersee stationierten 480 000 US-Soldaten um 200 000 Mann zu reduzieren.

Die „große“ Senatsdebatte zur amerikanischen Verteidigungspolitik nach dem Debakel in Südostasien brachte keine historisch bedeutsame Weichenstellung. Große Alternativen wurden nicht aufgezeigt. Der Vietnam- und Kambodschaschock sitzt auch der liberalen Opposition noch zu tief in den Knochen. A. K.