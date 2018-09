Die drei größten deutschen Chemiekonzerne müssen jetzt kurzarbeiten.

Der Chef des größten deutschen Chemiekonzerns gab Vorwarnung. „Der Konjunktureinbruch“, so ließ Professor Matthias Seefelder am vergangenen Freitag die Mitarbeiter des BASF-Werkes Ludwigshafen wissen, „hat mehr oder weniger stark alle Arbeitsgebiete des Unternehmens getroffen... Auch bei der BASF müssen wir in Teilbereichen mit Kurzarbeit rechnen.“

Was für rund 5000 der 53 000 BASF-Beschäftigten in Ludwigshafen nun vorbereitet wird, ist weiter rheinabwärts bei, BASF-Konkurrent Bayer bereits Wirklichkeit: Nachdem für 7500 der 23 400 Beschäftigten der Bayer-Werke Dormagen und Ürdingen seit einiger Zeit schon Vereinbarungen über Kurzarbeit abgeschlossen waren, kündigte in der vergangenen Woche die Konzernleitung nun auch für knapp 16 000 Mitarbeiter des Werkes Leverkusen (38 800 Beschäftigte) vier Wochen Kurzarbeit an: Von den 65 200 Arbeitern und Angestellten der Bayer AG arbeiten vom nächsten Montag an fast ein Drittel verkürzt.

Etwas besser steht es mit der Beschäftigung bei der Frankfurter Hoechst AG. Obwohl Konzernchef Rolf Sammet trotz einer Auftragsflaute in nahezu allen Bereichen der chemischen Industrie „schon positive Anzeichen“ für eine künftige Belebung zu sehen vermeinte, nimmt auch bei Hoechst die Kurzarbeit erst noch zu: Von den 67 000 Beschäftigten der Hoechst AG arbeiten derzeit zwar erst rund 6500 kurz, aber bei der Hoechst-Niederlassung Kalle in Wiesbaden führt das Management mit dem Betriebsrat bereits einschlägige Verhandlungen.

Die seit Monaten rückläufige Kapazitätsauslastung in weiten Bereichen der Branche ist im Juni, so der Verband der Chemischen Industrie, „an der unteren Grenze des technisch Möglichen angelangt“. Nach dem Einbruch der bis dahin glänzenden Chemiekonjunktur zu Ende 1974 begann die Branche das neue Jahr zwar bereits mit 31 000 Kurzarbeitern im Januar. Aber bis Mai war die Zahl der verkürzt werkenden Chemiearbeiter nur langsam auf 36 400 gestiegen: Von Monat zu Monat hatten die verunsicherten Manager gehofft, die Flaute sei nur vorübergehend.

Heute wissen sie es besser. Von Januar bis Ende März, so macht der Chemieverband in Frankfurt jetzt publik, ging der Branchenumsatz im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 9,4 Prozent zurück, der Export schrumpfte sogar um über 13 Prozent. „Dieser negative Trend“, so ein Verbandssprecher, „setzte sich im April und Mai fort. Und für den Sommer sehen wir keine Belebung der Nachfrage.“

Den Rückschlag brächte der schlechte Absatz von Kunst- und Farbstoffen, Grundchemikalien und Lacken sowie das müde gewordene Geschäft mit allen konsumnahen Chemieprodukten. Die mäßige Auto- und die miserable Baukonjunktur, die weltweite Textilflaute und die Zurückhaltung der heimischen Konsumgüterkäufer sind die Ursachen dafür. Selbst noch zu Anfang des Jahres prosperierende Sparten haben an Glanz verloren: Düngemittel verkaufen sich inzwischen „saisonal schwach“, das Pharmageschäft hat sich normalisiert; nur die Pflanzenschutzmittel gehen noch immer erstklassig. „Insgesamt befürchten wir“, so ein Chemieverbandssprecher, „für 1975 sowohl einen mengen- als auch einen wertmäßigen Rückgang.“

„Wir können eine Belebung“, so schrieb denn auch BASF-Chef Seefelder in der vorigen Woche an seine Ludwigshafener Mitarbeiter, frühestens im Herbst erwarten. Leider ist dies jedoch nur eine Hoffnung. Reale Anzeichen für eine solche Belebung liegen nicht vor.“ Bayer-Boß Herbert Grünewald hält es mit der Zukunft nicht viel anders: Der Chemie-Professor rechnet frühestens für das erste Quartal 1976 mit neuem Aufschwung. xs